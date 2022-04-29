ConnexionS'abonner
Fermer

Verisure INSIDE

Partager le produit
Groupe MILLET

Pour renforcer la sécurité des habitations, le Groupe MILLET s’associe à Verisure. Ensemble, ils ont développé un service complémentaire à la fabrication des portes et fenêtres : Verisure Inside. L’expertise de la sécurité est désormais intégrée aux portes et fenêtres MILLET.

Intégrer, détecter et protéger avec le service : Verisure Inside.
Concrètement : 

  • Cette offre permet d’intégrer des capteurs Verisure invisibles au sein des menuiseries MILLET. 
  • Pour les coulissants, cette nouvelle technologie permet d’intégrer l'équipement dans le montant central.
  • Ce pré-équipement est disponible sur tous les matériaux MILLET : Alu, Bois, PVC et Mixte. 

Avec les nouvelles portes et fenêtres Verisure Inside de MILLET, vous protégez encore plus votre habitation et vos proches.

Vidéo du produit

Fiche technique

Matériaux

  • Aluminium
  • Bois
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
Groupe MILLET - Batiweb

Le Groupe MILLET développe depuis plus de 75 ans un savoir-faire exigeant. Le geste artisanal...

Brétignolles CS20027
79301 BRESSUIRE CEDEX
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.