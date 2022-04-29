Verisure INSIDE
Pour renforcer la sécurité des habitations, le Groupe MILLET s’associe à Verisure. Ensemble, ils ont développé un service complémentaire à la fabrication des portes et fenêtres : Verisure Inside. L’expertise de la sécurité est désormais intégrée aux portes et fenêtres MILLET.
Intégrer, détecter et protéger avec le service : Verisure Inside.
Concrètement :
- Cette offre permet d’intégrer des capteurs Verisure invisibles au sein des menuiseries MILLET.
- Pour les coulissants, cette nouvelle technologie permet d’intégrer l'équipement dans le montant central.
- Ce pré-équipement est disponible sur tous les matériaux MILLET : Alu, Bois, PVC et Mixte.
Avec les nouvelles portes et fenêtres Verisure Inside de MILLET, vous protégez encore plus votre habitation et vos proches.
Vidéo du produit
Fiche technique
Matériaux
- Aluminium
- Bois
- PVC
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
