Pour renforcer la sécurité des habitations, le Groupe MILLET s’associe à Verisure. Ensemble, ils ont développé un service complémentaire à la fabrication des portes et fenêtres : Verisure Inside. L’expertise de la sécurité est désormais intégrée aux portes et fenêtres MILLET.

Intégrer, détecter et protéger avec le service : Verisure Inside.

Concrètement :

Cette offre permet d’intégrer des capteurs Verisure invisibles au sein des menuiseries MILLET.

Pour les coulissants, cette nouvelle technologie permet d’intégrer l'équipement dans le montant central.

Ce pré-équipement est disponible sur tous les matériaux MILLET : Alu, Bois, PVC et Mixte.

Avec les nouvelles portes et fenêtres Verisure Inside de MILLET, vous protégez encore plus votre habitation et vos proches.