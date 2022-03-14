ConnexionS'abonner
Fermer

Oseo Top : isolation thermo-acoustique : procédé d’isolation thermique, adhérant à son support, en mousse polyuréthane à cellules ouvertes, de type PUR

Partager le produit
Mirbat Groupe Holding

DOMAINE D’EMPLOI :

  • Plafonds rampants
  • Sous faces de planchers
  • Murs maçonnés
  • Murs à ossatures en bois

MISE EN APPLICATION :

Après expansion l’isolant est prêt à recevoir :

  • Contre-cloisons maçonnées selon (NF DTU 20.13)
  • Contre-cloisons avec des montants simples ou doubles sans fixation intermédiaire au support selon (NF DTU 25.41)
  • Contre-cloisons constituées de fourrures avec appuis intermédiaires clipsés selon (NF DTU 25.41)

AVANTAGES :

  • Épouse les interstices et dessous de murs
  • Étanchéité à l’air des parois
  • Suppression des ponts thermiques
  • Grande valeur acoustique en plus du confort thermique
  • Maîtrise de la hauteur sous plafond
  • Rapidité d’intervention
  • Étanchéité parfaite des contours de fenêtres

 

 

 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Résistance R maxi > à 8,50
Acoustique RW > 50 dB
Épaisseur de 50 mm à 320 mm

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Mirbat Groupe Holding - Batiweb

MGH | Mirbat Groupe Holding englobe plusieurs sociétés ayant pour but d’œuvrer...

6883 route de Marseille
84140 MONTFAVET
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.