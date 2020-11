Une nouvelle page de l'histoire culturelle grenobloise se tourne : l'ancien Cargo laisse sa place au tout nouveau MC2, prêt à devenir un lieu incontournable de la création. Inaugurée le 17 septembre en présence du ministre de la culture, Renaud Donnedieu De Vabres, ce lieu culturel hautement symbolique rouvre enfin ses portes après trois ans de travaux .

Construite en 1968 par André Wogenscky à l'occasion des Jeux Olympiques et inaugurée par André Malraux, la Maison de la culture de Grenoble a été un creuset artistique important et a vu l'éclosion de talents qui sont devenus des références internationales.

Terni par le temps, ce lieu phare de la vie culturelle grenobloise et national avait pourtant besoin d'une vraie renaissance. En 2001, un grand chantier de rénovation a donc été initié par la Ville de Grenoble avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, du Conseil Général de l'Isère et de la Région Rhône-Alpes.

C'est l'architecte Antoine Stinco qui dirige les travaux de cette grande mutation et permet aujourd'hui à la toute nouvelle « MC2: Grenoble » d'entamer, sous la direction de Michel Orier, une nouvelle page de son histoire. Toutes les aventures artistiques attendent ce lieu culturel d'exception qui a été inauguré le 17 septembre. Aujourd’hui ce haut lieu de la culture se modernise et s’agrandit. A lui seul il représente 21000 m2 dont 15000 m2 sont remis aux études des architectes.

Historique d'une renaissance:

En premier lieu, il s‘agissait de démolir pour ne conserver que la coque et créer ainsi des nouveaux espaces : la salle de concert, le grand théâtre et la cage de scène.

Une étude de programmation débute en 1993 pour l’élaboration du projet. En 1996 , le programme fait l’objet de concertations entre, le Ministère, la Drac, la région , le département, André Wogensky, le Cargo/maison de la culture, le Centre Dramatique National des Alpes et le Centre chorégraphique de Grenoble.

Ils lancent alors un concours d’architecture et d’ingénierie. L’agence d’architecture d’Antoine Stinco est lauréate sur les quatre candidats retenus. L’étude du projet dure deux ans et une version définitive est remise à la ville en février 2001.

En février 2001 débutent les travaux du Gros Oeuvre. Quelques surprises apparaissent : présence d’amiante et difficultés liés à l’application des normes parasismiques. Le chantier se poursuit jusqu’en septembre 2004. Le bâtiment sera remis aux équipes de la Maison de la Culture et aux artistes afin de préparer les premières représentations ouvertes au public.

Le chantier a mobilisé plus d’une cinquante de corps d’état différents, agissant pour la ville de Grenoble, Le Cargo, La maîtrise d’œuvre , la partie ingénierie et coordinateur des travaux.

Le coût total du projet s’estime à 37 millions d’Euros toutes dépenses confondues.