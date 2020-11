Le chantier du Laser Megajoule, entre Bordeaux et Arcachon, est devenu le rendez-vous incontournable de tous les compagnons de la région. Techniciens et scientifiques, mais aussi coffreurs, électriciens, ferrailleurs… Jusqu’en 2007, le LMJ sera le plus grand pourvoyeur d’emplois permanents et intérimaires du Sud Ouest.

Implanté depuis 1965 sur la commune du Barp, entre Bordeaux et Arcachon, le centre d'Etudes Scientifiques et Techniques d'Aquitaine (Cesta) va voir naître un instrument de recherche unique au monde : le Laser Mégajoule (LMJ), dont le prototype, baptisé Ligne d'intégration laser (LIL) est entré en service cette année. Ses applications iront du militaire à l’optique civile. Le chantier du LMJ est si gigantesque qu’il impose à cette région agricole et touristique une marche forcée vers la croissance. Ainsi, jusqu’en 2007 il sera le principal pourvoyeur d’emplois permanents et intérimaires. Le plus gros du marché a été emporté par Bouygues. L’entreprise et ses filiales vont tout ce que la région compte de compagnons. Ainsi, ce sont plus de 300 coffreurs et brancheurs, 200 ferrailleurs sous-traitants et d’ici mi-2005, plus de 200 à 250 monteurs en aérolique et hydraulique qui seront appelés à intervenir. Ces derniers rejoindront les es entreprises Omega Concept et Tunzini, qui ont en charge la construction des 50.000 m2 de « salles blanches », où la plupart des expériences liées aux faisceaux lasers auront lieu. De même, Cegelec, responsable des installations de courants forts et des courants faibles industriels, prévoit une montée en puissance de ses électriciens. Ils seront 100 à 150 à rejoindre le site en 2005 et 2006. Ce n’est qu’à ce stade qu’entreront en jeu les spécialistes du montage et de la maintenance des chaînes laser. Recruter et former une main d’oeuvre locale reste une priorité : mobilisées depuis des mois autour de la DDTE, de l’ANPE et de l’AFPA, les missions et les commissions locales d’insertion de Gironde y travaillent d’arrache-pied, pour le plus grand bonheur des futurs (anciens) chômeurs de la région. Bouygues a ouvert le banc de cet appel d’air de l’emploi en recrutant déjà sur place 56 jeunes chômeurs. De même, les communes de la région vont installer sur le site du chantier une plate-forme de recrutement et de formation, qui servira plus tard à fournir du personnel aux entreprises qui travailleront directement sur le laser. Avec l’installation du laser mégajoules, l’Aquitaine s affirme déjà comme le seul concurrent à l’unique site existant de ce type dans le monde, en Californie. La région pourrait devenir un pôle majeur et international de la recherche appliquée au laser. Entre bordeaux et Arcachon, on se prend déjà à rêver à l’époque ou l’Aquitaine rejoindra enfin, pour mieux la dépasser, sa rutilante voisine de Midi Pyrénées.

