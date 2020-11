C’est la première fois que le concours Lépine couronne le concept d’une maison. Plus qu’une simple invention, cette maison aux formes aériennes formalise tout ce que l’on peut tirer du soleil en matière d’énergie

Notre XXIe siècle sera hautement technologique. Et comme la nature a horreur du vide, c’est tout notre environnement qui va s’en trouver bouleversé. Une révolution radicale nous attend dont nous ne mesurons aujourd’hui que les prémices. Mais, pas à pas, se dessine ce monde du futur. C’est ainsi qu’un jeune alsacien, Eric Wasser, 25 ans, titulaire d’un BEP d’ébéniste et meilleur ouvrier de France a imaginé “ sa maison ” du futur qui est loin d’être une vaste utopie. Il a d’ailleurs reçu pour cela le prix du concours Lépine de la foire de Strasbourg. Son idée : un concept de maison solaire qu’il a baptisé “ Héliodôme ”. Celle-ci se caractérise par un faîte elliptique qui sépare deux façades bombées : l’une opaque, l’autre vitrée. La latitude commande la courbure de l’ellipse dont dépend l’ensoleillement intérieur. D’où cette structure en losange qui peut se décliner dans n’importe quel type d’ouvrage et s’associer à d’autres formes architecturales. Une entreprise mulhousienne est en train de vérifier la constructibilité d’une telle structure en mettant en chantier un prototype de maison individuelle. Le losange de côté permet de générer une surface habitable d’environ 200 m2 sur trois niveaux : 91 m2 au rez-de-chaussée, 76m2 au premier étage et 30m2 en mezzanine. Si l’on ajoute à cela la qualité des matériaux on obtient une maison tout à la fois très écologique et à très haute performance énergétique. Ce prototype, on s’en doute, est appelé à évoluer. Mais le concept est posé d’une nouvelle définition d’une part de la construction et d’autre part de l’architecture. Car un tel concept, par sa souplesse et sa faculté, d’adaptation à tous les types d’ouvrages, risque fort de modifier le regard que nous portons sur notre urbanisme.

