Ca y est, c'est reparti ! ... Paris sur Seine redevient Paris-Plage pendant un mois... Tentes et parasol sur les berges... Synonyme d'enfer pour le chauffeur parisien ou de Paradis

pour le promeneur, c'est avant tout une extraoridinnaire idée, doublée

d'une belle prouesse technologique... Et puis, c'est sympa de penser qu'on peut

être à 2 minutes d'une plage quand on travaille dans la capital

! Non ?

Plus une seule voiture sur les berges de la Seine sur 3 kilomètres et demi, entre le tunnel des Tuileries et le pont Henri IV, mais du sable, de l'eau, de la verdure, des transats, palmiers et parasols. Du 21 juillet au 20 août, Paris-Plage reprend ses quartiers d'été... Paris-Plage conserve sa mise en scène qui suit le cours de la Seine et débute aux Tuileries, sous le soleil matinal, par des cours de gymnastique et des buvettes petits-déjeuners, se poursuit vers l'amont avec le mur d'escalade, l'aire de pique-nique, l'espace massage, le boulodrome et s'achève au virage Sully par la scène musicale.

Et la nuit, le rêve continue puisque dès le coucher du soleil, le site s'éclaire d'ambiances lumineuses inédites.

La première, en caillebotis, de 500 m2, est installée face au pont Neuf.

La deuxième, toute d'herbe plantée, déroule son ruban de verdure sur 600 m2 au pont au Change.

La troisième, en sable fin, de 700 m2, s'étend entre le pont Notre-Dame et le pont d'Arcole. Star incontestée de cette fête attendue, le sable fait l'objet d'un entretien quotidien par les services municipaux. Aussi, pour sa troisième édition, et pour le bonheur de ceux qui ne partent pas durant la période estivale, l'opération Paris-Plage offre cette année trois plages à ses visiteurs.

Deux cents transats sont disposés sur ces trois sites et un espace de quarante hamacs est également prévu pour se détendre à l'ombre des platanes centenaires et faire la sieste le long de la Seine en regardant passer le ballet des bateaux-mouches. Sur place, quarante plagistes, recrutés spécifiquement pour l'occasion, assurent l'accueil des visiteurs et le maintien en état des lieux.

L'été dernier, Paris-Plage s'est révélé être un refuge idéal pour les visiteurs à la recherche d'une oasis de fraîcheur. C'est encore le cas cette année avec sept fontaines d'eau potable pour se désaltérer, quatre brumisateurs de plus de 20 mètres de long et trois rafraîchisseurs - une sur chaque plage - mais surtout, grande nouveauté, un bassin de baignade.

Le bassin de baignade: Installé entre le pont Marie et le pont de Sully, ce bassin de 220 m2, réponse à un souhait largement exprimé, est conçu à la manière d'une piscine municipale avec cabines de bains pour se changer, prêt de matériel, distributeurs de maillots… et bien évidemment une eau dont la qualité est régulièrement vérifiée. Destiné principalement aux enfants (profondeur 1,10 m), ce bassin est équipé d'une pataugeoire pour les moins de 5 ans ; une façon pour les parents d'initier les petits aux plaisirs de la baignade. L'histoire du bassin de baignade a débuté l'an dernier : " Paris-Plage, ce serait encore mieux si l'on pouvait se baigner ! " Aussitôt dit, aussitôt fait.

La Direction de la Jeunesse et des Sports s'attèle à la tâche. En neuf mois, elle finalise les études techniques, rédige un cahier des charges, lance un appel d'offres, consulte les entreprises spécialisées, fait réaliser les plans et lance la construction ! Pari tenu puisque le 22 juin 2004, les premiers éléments en résine sont amenés sur place. Depuis, le chantier bat son plein. Pas de repos jusqu'au 21 juillet puisqu'il faut revêtir le bassin d'un liner, installer les vestiaires, réaliser la filtration, le chauffage et les tests sanitaires…

Le solarium: Espace de détente et de fraîcheur, un solarium, composé de grandes marches de caillebotis, est accolé au bassin ; situés, de part et d'autre, deux brumisateurs légers permettent de se rafraîchir régulièrement.

Aire de pique-nique: Escapade à l'heure du déjeuner pour ceux qui échappent à leurs bureaux, escale gourmande pour des dîners entre amis, Paris-Plage offre deux aires de pique-nique, ouvertes dès l'heure du petit-déjeuner. Situés square de l'Hôtel de Ville et près du pont de Sully, ce sont des espaces agréables pour se restaurer au calme. cinq cafés buvettes où trouver de quoi se restaurer et boire à prix maîtrisés sont également présents le long du parcours.

Accès handicapés: Paris-Plage 2004 se soucie de l'accueil des personnes à mobilité réduite.

Plusieurs améliorations pérennes ont été réalisées par la Direction de la Voierie et des Déplacements comme l'aménagement des trottoirs sur les quais hauts (côté Seine), la vérification des pentes des rampes d'accès vers la berge, l'abaissement des bordures de trottoirs le long des voies sur berge.

En ce qui concerne Paris-Plage proprement dit, les trois sanitaires handicapés sont mieux conçus, les fontaines d'eau potable et les buvettes sont accessibles, les plages d'herbe et de caillebotis également.

Côté animations, la scène de concert est surélevée de manière à offrir une meilleure visibilité et l'accès au bassin de baignade est également possible puisque les personnes handicapées pourront être portées et aidées par des maîtres-nageurs.

L'espace châteaux de sable : Face à la Conciergerie, un espace châteaux de sable (980 m2), dont la superficie a doublé cette année, permet aux tout-petits de jouer aux architectes en herbe (10 h - 19 h). Il est divisé en deux parties. L'une réservée aux enfants où un moniteur leur apprend à construire des châteaux. L'autre, de démonstration, où un sculpteur professionnel construit, en sable, les principaux monuments de la capitale.

Le jardin merveilleux : Labyrinthe végétal tout droit sorti d'un conte de fée, ce lieu de promenade pour petits et grands est une première à Paris-Plage. Ponctué de plantes-en-pots géantes et de parabrumes (parasols brumisateurs), il est installé entre le pont-Neuf et le pont au Change.

Sont également prévus, à l'attention des enfants 1 pataugeoire et 4 trampolines. Par ailleurs, un Club Jeunesse, destiné aux groupes de 4-6 ans et 7-9 ans, propose des ateliers et des jeux autour de l'eau, du sable et du vent. Les enfants y sont pris en charge par des animateurs durant 20 à 30 minutes.

En 2004, Paris-Plage se préoccupe davantage des personnes âgées en multipliant les places assises : des bancs sont installés tout au long des quais et des sièges novateurs sont fixés directement sur la rambarde de sécurité des voies sur berge.

Les seniors sont accueillis tous les matins (9h30-11h30) aux ateliers pétanque et Taï Chi.

Paris port en Seine : Chaque jour, le Port autonome de Paris organise des balades fluviales alliant détente et découverte à bord du bateau « Le Chansonnier ».

Au départ du Pont Marie et en direction de la confluence de la Marne, un guide professionnel commente la balade permettant ainsi aux passagers de comprendre le rôle économique du fleuve et les avantages du transport fluvial, mode le plus économique et le plus respectueux de l’environnement et du cadre de vie.

Lire : Des centaines de livres à disposition ! À l'ombre des arbres, en face du quai d'Anjou, entre le pont Louis-Philippe et le pont Marie, la bibliothèque de prêt offre la possibilité d'emprunter un large éventail d'ouvrages : des best-sellers signés Amélie Nothomb, Paolo Coelho, Mary Higgins Clark… mais aussi des recueils de poésie, des grands classiques, des romans policiers, des livres de divertissement, des albums pour la jeunesse dont des livres illustrés pour les plus jeunes, des bandes dessinées et, à l'intention des lecteurs étrangers, des nouvelles et courts romans en plusieurs langues (anglais, allemand, espagnol et italien).

De nombreux hamacs et chaises longues, installés à proximité, permettent la lecture dans des conditions confortables. La bibliothèque est également un lieu d'animations : jeux à thèmes autour d'auteurs phares, mots croisés, grilles fléchées, tout est prévu pour se distraire.

Dessiner : Illustrer à l'aquarelle un moment de Paris-Plage sur un papier format carte postale, voilà ce que propose l'ADAC. Présente à Paris-Plage, cette association, subventionnée par la Ville de Paris, anime pendant l'année deux cent quatre-vingt dix ateliers d'expression artistique couvrant cent trente disciplines. Chaises, crayons, gommes sont à disposition pour aider les amateurs à mettre en couleur leurs images d'un jour. Si l'on veut jouer les modèles, quatre socles permettent de prendre la pose et de se laisser dessiner. Des artistes enseignant à l'ADAC sont présents pour aider et conseiller les artistes amateurs. Sur place, une boîte aux lettres et des timbres permettent de poster son œuvre.

Espace de détente et d'amusement, Paris-Plage se veut aussi un lieu de découvertes culturelles et dès la nuit tombée, l'occasion rêvée de faire la fête. Paris-Plage fait place à la musique et accueille le festival Fnac Indétendances à l'ouest du pont de Sully. Cette scène musicale met en scène des artistes ayant tous comme point commun d'avoir été produits par des labels indépendants, en pop, rock, chanson, jazz et classique.

La programmation qui mêle, au cours de dix soirées, des musiciens reconnus comme Louis Chedid, Corneille, Perry Blake, les Ogres de Barback, A. S. Dragon et des découvertes pures tels Julien Ribot et Anis, donne également l'occasion d'entendre la soul chaleureuse d'Ilene Barnes, la pop efficace des Anglais de The Servant, le son rock de Tarmac mais aussi la fougue communicative des Parisiens de Vegomatic… Ambiance DJ assurée entre les changements de groupes !

Entrez dans la danse ! En vue du grand bal organisé place de la Bastille, le 25 août, par Jérôme Savary, pour célébrer le 60e anniversaire de la Libération de Paris, un stand de costumes d'époque est présent sur Paris-Plage. Une manière de découvrir les tenues d'alors et d'apprendre à confectionner la sienne le jour J. Une invitation à rendre hommage aux musiques en vogue ces années-là.