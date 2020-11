Elles sont surprenantes et dégagent souvent une étrange beauté. Exposées à Paris jusqu’au 27 avril, les photographies d’Alex MacLean dévoilent une surprenante architecture

L’américain Alex Mac Lean est architecte de formation. Rapidement, il s’est dirigé vers la photographie. C’est ainsi qu’au fil des ans, il est devenu le grand photographe du paysage urbain américain et plus encore de ses mutations. Ce qui caractérise l’Amérique, c’est d’abord l’espace. Et cet espace permet toutes les audaces, heureuses et bien souvent malheureuses d’ailleurs. Mais cet espace permet aussi aux architectes de tout envisager, de tout imaginer. Paradoxalement, le paysage américain est tout à la fois d’une grande diversité et d’une grande uniformité. Dans l’exposition parisienne des œuvres du photographe, le spectateur sait au premier coup d’œil qu’il est aux Etats-Unis et non dans une quelconque bourgade européenne ou asiatique. Il y a une typologie très particulière de l’espace urbain américain. Mais, tout le travail de MacLean, c’est ce qu’il nous donne à voir. Ces photos prises d’avion montrent un paysage qui se dévoile par accumulation, presque par sédimentation. L’ancien qui ici a tout au plus trente ans côtoie le présent et prend sous l’objectif d’Alex Mac Lean le profil d’images saisissantes. On peut dès lors observer les nouvelles formes d’habitat éclaté, gigantesques mails commerciaux à la sortie des villes, étalement des infrastructures. C’est beau, c’est laid, mais c’est toujours surprenant. L’exposition organisée par l’agence BETX Euro RSCG, en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication, donne à voir les mutations rapides du paysage américain et mêle les tirages photographiques à des animations audiovisuelles. Un parcours d’exposition conçu pour confronter le visiteur aux enjeux de l’aménagement du territoire à l’échelle de la planète.

Exposition Americaland, passage du Désir : 85/87 rue du Faubourg Saint-Martin et sur www.photo-infos.com/actualite/americaland.htm , jusqu’au 27 avril.

