Le toit du nouvel hall de l’aéroport de Roissy marquera de son empreinte la technologie de la construction. Une sculpture géante ou l’acier le béton et le verre forment la vague d’une déferlante.

Les voyageurs qui passent actuellement par l’aéroport de Roissy ont de quoi s’interroger. Emergeant de la plaine de Roissy, le toit du nouveau hall du terminal II ressemble à l’anse d’un gigantesque panier déposé par quelque géant de passage. Cette construction, destinée à recevoir plus de 10 millions de passagers par an à partir de 2 003, s’inscrit dans la continuité du dernier terminal, inauguré en 99. Sa forme, à la fois simple et sophistiquée, synthétise remarquablement les progrès technologiques appliqués à l’architecture moderne. Cette gigantesque enveloppe de verre de 651 mètres de long sur 33,6 mètres de large, est posée sur une résille en profils d’aluminium extrudés reposant elle-même sur une structure invisible d’acier portée par une coque de béton ajourée. Une fois finie, cette couverture donnera l’illusion d’une tôle d’inox perforée et cintrée par une main démesurée. Bientôt un deuxième arc de béton surmonté d’une verrière identique viendra jumeler la construction. Les prochains visiteurs de ce hall seront abrités par une verrière de 30 000 m2, inondant de lumière le dôme sur lequel elle s’appuie. À l’intérieur, l’architecte Paul Andreu semble avoir voulu gommer toute la raideur des lignes pour les remplacer par des courbes généreuses, presque protectrices. Les jeux des volumes, des matières et de la lumière dessineront la première étape du dépaysement qui attend les futurs voyageurs. Ce hall marque l’avènement d’une architecture qui se veut plus douce et plus rassurante, reflet d’une époque plus empreinte de cocooning et de sécurité que d’arrogances industrielles. Comme le souligne Isabelle de Villeneuve, responsable de la communication du maître d’ouvrage ADP, « le souci de l’environnement paysager et architectural est omniprésent. Les nouveaux Hall, baignés de lumière, seront de vastes oasis où le béton disparaîtra derrière une opulente verdure. Une verdure qui ne sera pas absente à l’extérieur puisque le programme prévoit la plantation d’une ceinture de 140 000 arbres sur le site de Roissy ». Au plan technique ce bâtiment démontre que les matériaux désormais, n’offrent plus aucune résistance aux rêves des architectes. Paul Andreu apporte à son tour la preuve que dans ce domaine, tout n’est qu’affaire d’imagination.

