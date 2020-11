Ian Fleming, le père de James Bond en rêvait, l’architecte Renaud Tarrazi l’a fait. Le nouveau centre de recherche de Gemplus, le leader français des cartes à puces, est un modèle de techno-architecture et d’intégration au paysage





Rien n’est trop beau quand on a les moyens. La société Gemplus, leader mondial des cartes à puces, a décidé de décentraliser en Provence, à La Ciotat plus exactement, son centre recherche et développement. Sur ce bord de côte où la moindre parcelle de terrain est quasiment classée “ réserve naturelle ”, il était impératif d’allier audace architecturale et respect de l’environnement. C’est l’équation qu’a réalisée l’architecte marseillais Renaud Tarrazi, selon un projet que n’auraient pas renié les réalisateurs des célèbres James Bond. L’édifice se développe autour de trois unités distinctes : un ensemble vitré de bureaux dont la toiture végétalisée épouse l’ancienne pente naturelle de la colline ; un espace accueil-réception à demi enfoui sur la partie haute du terrain et une tour de liaison verticale abritant les ascenseurs, escaliers, antennes et autres réseaux de communication. Baptisée “ La Vigie ”, la nouvelle implantation de Gemplus offre, outre 900 postes de travail en plateaux, un restaurant d’entreprise, un show room intégré, un gymnase et un parking. Afin de respecter l’environnement naturel des lieux dans lequel le site s’insère, Renaud Tarrazi a imaginé d’ouvrir, puis de reconstruire la colline provençale. Un vrai travail d’architecte qui a su aussi démontrer les compétences de subtils paysagistes. Car, dans cette Provence si chère au cœur de tous les félibriges, la protection de la nature vaut autant que celle de la langue. Véritable bâtiment « hight tech » digne de la Silicon Vallée le centre de recherche de Gemplus est aussi un modèle de bâtiment de haute sécurité. Les contrôles d’accès biométriques à multiples systèmes d’identification, l’isolement électronique intégral, la surveillance informatique des mouvements des personnes et les équipements technologiques les plus récents forment en effet l’environnement des 900 chercheurs. Les contreforts ocres de la petite colline, au-dessus de la Ciotat, recèlent ainsi un décor familier aux membres du club très fermé des agents de Sa Majesté.

