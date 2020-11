Joyau d’architecture, la gare de Strasbourg est appelée à devenir un joyau de verdure. Une immense coupole de verre devrait, en 2007, avaler le bâtiment et son environnement.

L’illustration du projet fait penser à une ville tout droit sortie d’un film futuriste. Culminant à plus d’une vingtaine de mètres de hauteur, une immense verrière contiendra bientôt le vaste bâtiment de la gare de Strasbourg et, au-delà, la majeure partie de son parvis et de ses accès. L’immense dôme aux mille facettes devrait devenir un espace végétal en toute saison. Les actuelles places de parking céderont ainsi la place à une oasis de verdure. Une couleur peu présente en hiver dans la capitale alsacienne.



Une dimension européenne



Le projet, œuvre de l’architecte Jean-Marie Duthilleul, a reçu l’assentiment de la Communauté urbaine de Strasbourg, de la SNCF, de la RFF et des conseils régional et général. Outre sa fonction végétale, la verrière donnera à la vieille gare une dimension qui lui sied mieux, celle de l’Europe. La lumière, catalysée sur l’ensemble de la zone publique, dégagera ainsi un très vaste espace d’échange intermodal. Le TGV y fera sa jonction avec le train rapide allemand ICE et le tram-train. Cette architecture volontairement futuriste devrait consacrer Strasbourg comme premier carrefour ferroviaire européen et sa gare, véritable ville dans la ville, devrait alors pouvoir recevoir quotidiennement 40 à 60.000 visiteurs.

