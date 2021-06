Le bâtiment Curve, une éco-construction au design novateur

Rue du Landy, au cœur de la Plaine Saint-Denis, se dresse l’immeuble de bureaux Curve, un projet d'envergure signé par les architectes du cabinet Chartier Dalix. Pour habiller la façade du bâtiment, ces derniers ont choisi le vitrage Saint-Gobain COOL-LITE XTREME 70/33, à l’apparence esthétique et doté d’une protection solaire performante. Précisions.

Avec près de 24 000 m2 de bureaux, le bâtiment Curve possède l’une des plus grandes éco-structure en bois d’Europe.

Répondre aux exigences environnementales

Le promoteur immobilier désirait que l’édifice réponde à des objectifs environnementaux, notamment via l’obtention d’un certificat environnemental HQE. En choisissant le vitrage Saint-Gobain COOL-LITE XTREME 70/33, après avoir réalisé des études d’ensoleillement et défini le niveau de performance et de confort souhaité, les architectes répondent parfaitement aux exigences techniques et environnementales du projet.

« Grâce à sa très grande transparence et sa sélectivité maximale (rapport entre la transmission lumineuse et le facteur solaire), il était un atout tant esthétique qu'environnemental dans ce projet où le verre tient une place de choix », explique Saint-Gobain dans un communiqué. Sébastien Chevance, architecte du projet ajoute : « Ce verre était intéressant pour ses performances thermiques. Avec les réglementations en vigueur, il était nécessaire de s’équiper avec du verre de protection solaire particulièrement performant ».

Les architectes ont également fourni un travail important sur la gestion des eaux pluviales. Ces dernières transitent toutes par des noues paysagères qui captent les eaux de pluie, en surplus, pour les relâcher ensuite dans les eaux publiques.

La façade vitrée, un atout clé

« Pour ce projet situé rue du Landy, dans un quartier très passant et animé, les architectes ont dû respecter un cahier des charges très strict, défini par l’urbaniste de la ZAC, Brès+Mariolle », indique Saint-Gobain. En effet, cette construction devait intégrer des espaces végétalisés et travailler majoritairement le bois, ce qu’ont ainsi choisi de faire les architectes pour la structure du bâtiment.

De plus, la façade du projet se devait de répondre à un maximum de besoins. Les architectes du projet Curve ont donc fait le choix de vitrages grande hauteur sur toute la surface du bâtiment, un choix qui limite les besoins d’éclairages artificiels mais qui assure le confort des usages et son rendu esthétique. « L’objectif de cette façade était d’avoir le verre le plus clair possible afin de faire entrer l’extérieur directement dans les bureaux grâce à des vitrages de grande hauteur. C’est un des critères qui était le plus important pour nous », précise Sébastien Chevance.

Épaisse de 40 cm, elle permet également de protéger de manière passive l’intérieur du bâtiment. Ses courbes lui donnent quant à elles tout le caractère nécessaire, facilitant aussi son intégration son quartier, sans être intrusif.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Curve