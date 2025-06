Stores Fixscreen Minimal : confort intérieur et vue dégagée

L’ensoleillement : oui, mais maîtrisé

L’Andalousie bénéficie d’un climat exceptionnel, à condition de maintenir une température agréable à l’intérieur. Conscients de l’exposition solaire importante dès la phase de conception, l’architecte et le promoteur immobilier ont anticipé ce défi. « Il était essentiel pour nous d’éviter des frais de climatisation trop élevés pour la famille », explique Martti. Les grandes terrasses à l’étage apportent une protection solaire structurelle à certaines fenêtres, tandis que la majorité des autres vitrages ont été équipés de stores de protection solaire. Au total, environ 14 Fixscreen Minimal de Renson ont été installés.

Design et intégration parfaite à la façade

Le store Fixscreen Minimal de Renson se distingue par son design épuré et sa finition soignée, s’intégrant discrètement et parfaitement à la façade. Il préserve la lumière naturelle tout en assurant un confort optimal. Sa résistance au vent (jusqu’à 130 km/h) repose sur la technologie de fermeture éclair qui permet à la toile de glisser dans les coulisses. Innovations avec : un caisson plus compact, une barre de charge discrète, des coulisses plus étroites et une parfaite intégration avec l’appui de fenêtre. Ce store est couvert par une garantie produit de 5 ans, ainsi qu’une garantie de 7 ans sur la technologie Fixscreen et le moteur « safety first » Detecto Renson.

Installation simple et rapide

Le store Fixscreen Minimal a été conçu pour une installation simple et rapide. Son caisson s’adapte à plusieurs configurations grâce à un profil polyvalent et des accessoires spécifiques. La barre de charge et la toile peuvent être déclipsées aisément, ce qui allège l’ensemble, notamment pour les grands formats. Enfin, la technologie Connect&Go, combinée à Click&Safe, permet une fixation sans vis, rendant le montage encore plus fluide et sécurisé.