À La Rochelle, Archi 5 réalise un projet exemplaire

À La Rochelle, l’agence d’architecture Archi 5 a réalisé un projet ambitieux qui transcrit avec brio les idées de durabilité et d’économie d’énergie.

Il était une construction qui se trouvait à La Rochelle. Le bâtiment, sérieusement vieilli, devait laisser place à un équipement plus neuf, plus fonctionnel et plus écologique. Les architectes de l’agence Archi 5, mandatés par la commune, ont privilégié une restructuration doublée d’une extension. Il ne s’agit pas d’une simple rénovation, mais d’une réhabilitation lourde réalisée avec beaucoup de précaution.

Quant aux multiples extensions, elles mettent en avant une structure en bois et des matériaux biosourcés. Réhabiliter au lieu de démolir, recomposer au lieu de détruire, réaménager au lieu de jeter, bref il s’agissait d’une vision future précise pour mettre en valeur le déjà-là tout en incorporant le futur. À la fois fonctionnel et économe, l’ensemble complètement métamorphosé est prêt à affronter l’avenir.

©Sergio Grazia



Les architectes, après avoir étudié les exigences liées à la ville et au programme, ont démoli la partie centrale existante. Le dessin du projet reprend le minimalisme de l’existant. Ce dernier, datant des années 1970, se trouve complètement changé grâce à une intervention sensible qu’on peut qualifier de haute couture. La Cité des sciences et de la nature est ouverte à tous, elle croise adroitement architecture et nature et constitue un lieu d’apprentissage ludique et pédagogique.

Le travail des architectes a été fin. En effet, tous les sols extérieurs ont été désimperméabilisés et des matériaux naturels comme des copeaux de bois ont été mis en œuvre. L’impact carbone est réduit de 30 % et les parties extérieures entament un joli dialogue avec le milieu humide voisin. Afin de favoriser le contact avec l’écosystème des marais, les berges sont reprofilées. Quelques séduisantes passerelles destinées à devenir des supports pédagogiques agrémentent le parcours des visiteurs, qui sont à la fois surpris et séduits par le ponton, un observatoire sur la nature qui revalorise le plan d’eau tout proche et offre aux enfants un espace pour l’exploration du vivant. Nature, sciences et divertissement sont les mots d’ordre de ce lieu éducatif unique dans son genre.

©Sergio Grazia



Le réemploi se trouve au cœur de la réflexion des architectes, comme par exemple la réutilisation de certains éléments de l’ancienne école dans les portes-manteaux ou les assises du nouvel établissement. Non seulement il s’agit d’un joli clin d’œil pour la mémoire du lieu, mais cette démarche contribue également à économiser 34 tonnes d’émissions de CO2.

Par ailleurs, rappelons que dans le but de répondre au mieux aux diverses exigences et besoins du corps pédagogique, celui-ci a été impliqué, à travers plusieurs ateliers, dans la conception architecturale. Mais l’avis des enfants n’a pas été écarté, bien au contraire, puisque plusieurs ateliers ont été organisés et des séances de dessin ont engendré une fresque murale qui prend place dans la salle polyvalente. De même, les petits chérubins ont pu donner leur avis sur une partie de la signalétique de l’école déclinée en vitrophanie. Le programme était complexe, il s’agissait de restructurer l’ensemble, créer une extension et valoriser les abords. Les architectes d’Archi 5 ont relevé un sacré défi et le résultat dépasse les attentes !



Sipane Hoh

Photo de une : ©Sergio Grazia