Le mois d’octobre a marqué le départ de deux super-chantiers français. Ainsi, le viaduc de Millau et la voie "grand gabarit" d’Aquitaine ouvrent le calendrier des grandes réalisations du XXIème siècle

En matière de grands chantiers, le XXIe siècle commence en France sous le signe des géants. Coup sur coup, la naissance de deux d’entre eux a eu lieu au mois d’octobre. Le premier est né d’un arrêté qui, depuis le 10 octobre dernier, autorise la construction du viaduc de Millau. C’est au groupe Eiffage qu’a été confié la construction puis la concession de cet ouvrage exceptionnel. D’un coût de 320 millions d’euros et entièrement financé par des fonds privés, le viaduc de Millau sera un véritable concentré de records. En effet, sous peine de pénalités atteignant 25 000 euros par jour de retard, Eiffage a 39 mois pour réaliser le plus haut pont haubané jamais construit dans le monde. Les sept piles du pont, dont la plus haute mesure 245 mètres hors-sol, culmineront à une hauteur de 340 mètres au-dessus du Tarn. Réalisées dans l’usine Eiffel de Lauterbourg, ces piles réclameront l’emploi de 36 000 tonnes d’acier. Un chantier de quinze mois est nécessaire à la construction de chacune d’entre-elles. Elles seront assemblées à des caissons centraux fabriqués à Fos-sur-mer. Des pièces modestes qui n’exigent que 4 000 tonnes d’acier. Les 2460 mètres de longueur du viaduc seront divisés en 8 travées haubanées. Leurs études ont été très particulières. En effet, le chargement d’une travée intermédiaire fléchit les deux pylônes qui l’encadrent et soulève les deux travées adjacentes. Un mouvement titanesque qui exige une précision horlogère dont la mise en oeuvre n’a eu lieu, jusqu'à présent, que sur 3 ouvrages. Mais la prouesse du chantier tient pour une large part dans la mise en place du tablier. Les éléments métalliques seront assemblés de chaque coté du viaduc et poussés. Durant cette opération, seul l’avant du tablier sera haubané. Le tablier sera ainsi glissé et posé jusqu’aux pylônes. Après chaque pose, la partie supérieure des pylônes, dont la hauteur atteint 90 mètres, sera hissée et basculée à la façon d’un obélisque, avant de recevoir les haubans. La préparation du chantier s’est accompagnée de la construction d’une trentaine d’ouvrages d’art et par le percement de plusieurs nouvelles routes d’accès. En pleine charge, le chantier du viaduc exigera l’emploi de 400 salariés. Pour y faire face, la CCI, la DDE, l’AFPA et l’ANPE recrutent à tour de bras des coffreurs et des soudeurs. A Millau, une agence baptisée "Aveyron Autoroute Emploi" a d’ors et déjà été ouverte. A quelque centaines de kilomètres à l’ouest de Millau c’est un autre géant qui s’installe. La voie à "grand gabarit", destinée au passage des éléments de l’Airbus A 380 entre Toulouse et Bordeaux, reçoit ses premiers engins. Cet itinéraire, classé "infrastructure d’intérêt national", représente l’aménagement d’une autoroute géante de 237 Km. Une route dont les dimensions lui permettront, à partir de 2008, de recevoir une fois par semaine des convois de 50 mètres de long, de 14 mètres de haut et de 8 mètres de large. Ainsi, avec son budget de 170 millions d’euros (1.12 milliard de francs) cet itinéraire devra contourner 3 agglomérations et en traverser 7 autres avant d’atteindre la Gironde. La aussi, il aura fallu transformer et agrandir. Entre Langon et Pauillac, le fleuve sera entièrement réaménagé. Le fond du lit de la Garonne devrait se voir doté d’un système de guidage sous-marin, contrôlant, sur 90 Km, la trajectoire des barges. A l’arrivée, le port de Pauillac, redimensionné lui aussi, aura pour mission de transférer les pièces de l’avion sur les super porte-conteneurs. Cet immense chantier va mobiliser sur les départements de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes et de la Gironde l’emploi de 2600 salariés à temps plein jusqu’en août 2003. Deux super-chantiers dont l’incidence porte également sur des milliers d’emplois de sous-traitance. Deux super-chantiers exemplaires sur lesquels Batiweb reviendra en détail dans les mois à venir.

