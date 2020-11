Le Calvados va-t-il disputer à Menton son titre de paradis du 3ème âge? C’est en tout cas ce que souhaite la société HLM de La Plaine Normande qui vient de lancer le concept du Papy Loft. Un programme de HLM spécialement étudié pour loger les retraités aux modestes revenus.

Filiale du groupe SCIC Habitat/Icade, La Plaine Normande, créée en 1920, détient un patrimoine de plus de 10 000 logements en Basse et Haute Normandie. Cette société de HLM s’est toujours singularisée par sa volonté de mener des projets durables, particulièrement bien adaptés aux réalités sociales des villes. Une démarche pour laquelle elle impose notamment aux architectes un travail préalable de réflexion sur le terrain.

Lors de la conception de ses projets, La Plaine Normande met en concurrence trois architectes, à partir d'un programme rédigé par son architecte maison. A charge pour eux de se rendre sur le terrain, de s'en imprégner et de rendre compte de leurs impressions et de leurs intentions sans toutefois livrer d'esquisse. Un travail qui constitue pour les candidats le passage obligé par une solide enquête et une réflexion profonde sur l’aspect social de leurs propositions.

Sur cette base, le «comité de conception», comprenant le président, le directeur et l'architecte conseil de La Plaine Normande, ainsi qu'un conducteur d'opérations, fait son choix. Des professionnels, de générations et de profils différents, sont également volontairement sollicités afin que chaque réalisation présente la meilleure adéquation avec le mode de vie et les aspirations des futurs locataires.

C’est dans ce souci d’intégration que la société normande vient de lancer la construction d’une nouvelle race de HLM destinée au troisième âge: le Papy Loft. Ces résidences locatives d’un type particulier, répondant totalement à une démarche HQE, devraient voir le jour dans une centaine de communes normandes. Elles sont dès le départ conçues pour «coller» aux impératifs spécifiques à la vie des seniors de plus de soixante ans, disposant de faibles revenus. Les logements offriront en outre des accès et des équipements permettant une vie beaucoup plus aisée aux personnes dont la mobilité est réduite. Tout en laissant à leurs locataires une parfaite indépendance, ils forment un astucieux compromis entre la résidence classique et la résidence médicalisée.

Au delà de la conception et de l’équipement, ils intégreront aussi divers services de proximité. Sans présenter les inconvénients des résidences collectives habituellement dédiées aux personnes âgées, les HLM de la Plaine Normande seront d’un entretien moins coûteux que les HLM familiaux et leurs loyers seront très abordables.

Loin des maisons de retraite souvent considérées par les personnes âgées comme des «ghettos de vieux», les HLM de la Plaine Normande devraient au contraire permettre le retour d’une mixité des générations qui dans de nombreuses communes est en voie de disparition. Un exemple d’intégration digne de la légendaire douceur de vivre de la Normandie.