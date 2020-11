Effet d’annonce ou vrai projet ? Après des années de tergiversations, Rome a approuvé jeudi la construction d’un pont géant au-dessus du détroit de Messine. La Sicile ne sera bientôt plus une île

C’est dans une ambiance de grand show, comme sait si bien les concocter l’homme d’image Silvio Berlusconi, que le chef du gouvernement italien a annoncé le 14 janvier dernier, la construction de ce qui pourrait bientôt devenir le plus grand pont du monde. L’idée d’un pont ou d’un tunnel entre la péninsule et la Sicile ne date pas d’hier. On peut même dire que depuis le XIXe siècle c’est un serpent de mer récurent. Mais cette fois paraît être la bonne, l’actuel gouvernement ayant en effet inscrit ce grand chantier en tête de ses priorités. Ce pont pharaonique, surplombant le détroit de Messine, devrait ainsi être mis en chantier en 2005 et ouvert en 2011. À côté de lui, le Golden Gate de San Francisco fera figure de passerelle. Le quotidien italien La Stampa, repris en France par le journal Le Monde, décrit ainsi l’ouvrage, entre une pointe d’humour et un zeste de dérision : « long de 3 890 mètres soit l’équivalent de 33 terrains de football, il aura une assise de 70 mètres de large, autant que celle de la cathédrale de Milan. Ses pylônes de soutènement, sur chaque rive, auront 382 mètres de haut soit une hauteur identique à celle d’un gratte-ciel de 130 étages. Son tablier, d’un seul tenant, sera placé à 65 mètres au-dessus du niveau de la mer et 13 girafes entassées l’une sur l’autre pourront passer dessous sans encombre. Enfin, sa superficie sera de 200 000 m2 soit une surface pouvant contenir la population totale de Rome (3 200 000 habitants) . » Suivant les déclarations du chef de l’Etat italien, l’ouvrage permettra en 2011 le passage de 9000 véhicules par heure et 200 trains par jour entre le continent et l’île. Rien n’est cependant prévu pour les piétons à l’exception d’un trottoir d’urgence destiné aux automobilistes en panne. Le tarif du passage, entre 10 et 15 euros, devrait assurer l’équilibre financier « sans obliger l’Etat à intervenir à fonds perdus. » Si des cassandres italiens prédisent aujourd’hui la naissance d’un gouffre financier semblable au tunnel sous la Manche, personne ne remet en question la bouffée d’oxygène que va entraîner sur le marché du travail de la région le chantier de l’ouvrage. Silvio Berlusconi n’hésite pas dans ce registre à annoncer la création de 45 000 emplois. Côté budget, le pharaonique projet devrait au minimum coûter 4,6 milliards d’euros. Une somme dont l’origine et la répartition n’ont pas encore été vraiment déclinées. Le pont de Sicile, qui n’a pas encore de nom officiel, devient donc dès aujourd’hui un ouvrage européen géant en gestation.

