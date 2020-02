On a longtemps cru que la construction préfabriquée était une invention du XXe siècle. Excès d'orgueil des constructeurs modernes, cette technique était déjà celle des Égyptiens voici 3 400 ans

Hatschepsout, la première "pharaonne" en titre, compte parmi les monarques constructeurs les plus importants de l'histoire égyptienne. Son existence fut longtemps énigmatique car son nom avait été effacé de ses nombreux monuments. Une disparition que l'on doit à une punition infligée post mortem par les grands prêtres d'Osiris. La reine avait eu, en effet, la prétention d'être l'épouse du dieu Amon. Un crime de lèse majesté dans une période où le dieu dominant était Osiris. Plus encore, la souveraine prétendait avoir eu un enfant de lui. Une histoire dont les détails rappellent d'ailleurs, par une étrange similarité, celles des écritures chrétiennes. Les égyptologues pensent aujourd'hui que le père était en fait son Grand Architecte. L'homme s'appelait Sénènmout. Il y a plus de trois millénaires, il était aux côtés de la reine Hatschepsout l'homme le plus puissant du royaume. Son rôle, au cœur de toutes les sciences et de toutes les croyances, l'a conduit pendant des dizaines d'années à bâtir sans cesse temples et monuments à la gloire d'Amon, le divin mari officiel de sa reine. On lui doit le spectaculaire temple de Deir-el-Bahari mais aussi la syringe au plan novateur creusée dans la Vallée des Rois (où Hatchepsout fut vraisemblablement le premier souverain égyptien inhumé en ces lieux). La demande royale en matière de construction était si importante que l'homme dut recourir à quelque subtilité pour pouvoir y satisfaire de son vivant. C'est ainsi que la technique du préfabriqué fit son apparition.