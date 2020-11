Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN, Premier Ministre, a visité ce samedi 18 janvier le siège de la société POUJOULAT et le laboratoire d’Etudes et de Recherche des Industries de la Cheminée (CERIC) à Granzay-Gript, dans les Deux-Sèvres.

Lors de son discours Monsieur Yves COIRIER, Président Directeur Général de POUJOULAT, a mis l’accent sur :

·LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Poujoulat consacre un budget important à la recherche et développement, l’innovation et la qualité, et met au point de nouveaux systèmes et technologies, avec l’aide de nombreux partenaires : Région Poitou-Charentes, ANVAR, ADEME, Gaz de France, UGINE, etc.

·LE DEVELOPPEMENT SOCIAL : « développer le sens des responsabilités, sans perdre de vue la solidarité et une répartition juste des fruits de l’entreprise. »

·LE DEVELOPPEMENT DURABLE : Gestion privilégiant l’investissement et les grands équilibres à moyen et à long terme. « Quant à la gestion à court terme, elle se fait à partir d’un tableau de bord dont les critères ont pour but d’être rapidement réactifs, à tous les niveaux de responsabilité dans l’entreprise. »

Frédéric COIRIER, nommé il y a quelques semaines Directeur Général Délégué, qui conduit d’ores et déjà de nombreux programmes de développement, a présenté quant à lui la société, ses produits et systèmes, Internet et le Laboratoire CERIC, récemment agréé COFRAC (COmité Français d’ACcréditation).

Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN a félicité la société Poujoulat pour ses performances et son fort développement grâce à la qualité et l’innovation. Il a insisté sur la nécessité de développer le sens des responsabilités et de valoriser le travail. CONTACT :

