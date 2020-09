Une PME orléanaise vient de mettre au point le premier revêtement routier en verre recyclé. Un matériau économique et écologique qui donne aux routes des propriétés hors du commun

La recherche dans le domaine du recyclage ouvre quelques fois des voies étonnantes. Il en va ainsi du verre recyclé dont l’utilisation s’étend désormais, grâce à une jeune PME d’Orléans, aux revêtements routiers. La solution de la société Exportec atteint en fait un double objectif. Elle permet en effet l’élimination du calcin de verre, un résidu impur inutilisable et néfaste aux fours de recyclage, et sa réutilisation dans les revêtements routiers ou il devient un matériau doté de multiples propriétés. Le brevet baptisé Eco Stabil repose sur la transformation de ce calcin qui, une fois broyé, forme une poudre de verre. Réduite en particule de moins de 50 microns cette poudre, associée à des réactifs servant de catalyseurs, forme à son tour un liant hydraulique qui prend la forme d’un véritable ciment de verre. Le principe de l’opération repose à la base sur l’aspect réactif du verre lorsqu’il est à l’état micronisé alors qu'habituellement, il est réputé inerte. La réaction de ce liant hydraulique va ensuite être entretenu et réactivé par la présence d’humidité et d’un mélange de granulat et de sable.



Des qualités inédites

Le produit ainsi obtenu dispose alors de nombreuses facultés physico-chimiques. La première porte sur l’autocicatrisation. Les revêtements constitués à partir de ce ciment de verre éliminent en effet seuls, leurs fissures. Ils permettent, comme dans le parc du château de Versailles, la réfection des allées et des voies ou des aires de jeux. Le verre fait du produit issu du procédé Eco Stabil un matériau particulièrement résistant à l’eau, l’érosion et l’usure. Au plan esthétique, s’il est utilisé avec des bétons désactivés, le ciment de verre permet également des effets très décoratifs. Dès le printemps 2003 devrait s’ouvrir à Béziers Coraver : la première usine de ciment de verre dont la production devrait être de l’ordre de 15 à 30 000 tonnes par an. Ainsi, utile, beau, résistant et écologique, le produit de la petite société Esportec a sûrement de belles routes devant lui…

