Art sans limites Au sol de la nouvelle cour dont la forme s’apparente à celle de la Suisse, les chefs-lieux des 26 cantons suisses sont signalés par des pastilles gazonnées, et l’emplacement de la capitale helvétique a été planté d’un pommier de la variété « Berner Rosen ». Pour prolonger cette symbolique, l'artiste Anne-Julie Raccoursier fait planter dans chacun des cantons suisses un petit arbre ambassadeur cultivé par greffage à partir du même pommier et appartenant à la même espèce que celui de Moscou. Une intervention qui met en valeur plus de deux siècles de relations et d’échanges tissés entre les deux pays.