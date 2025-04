Pergola bioclimatique Sepalumic : confort toute l’année

Pergola bioclimatique Sepalumic : profiter de l’extérieur par tous les temps

Protection contre le soleil et la pluie, la pergola bioclimatique Sepalumic offre confort et bien-être tout au long de l’année.

Avec des lames orientables de 0° à 135°, elle permet d’ajuster, à tout moment, l’ensoleillement et la circulation de l’air sur la terrasse.

L’orientation des lames s’effectue via une télécommande ou bien automatiquement grâce à l’intégration de capteur de vent et pluie.

Son design épuré et moderne convient à tous les espaces de vie : maison individuelle, café, hôtel, restaurant, plage privée, école, commerce, etc.

La motorisation est invisible et silencieuse. De plus, la pergola bénéficie d’une évacuation invisible des eaux de pluie.

La pergola bioclimatique Sepalumic a été testée et validée pour sa résistance au vent et à la pluie par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Cela vient garantir la sécurité et la fiabilité de la structure.

Fabriquée en France, la pergola bioclimatique Sepalumic s’affirme comme une solution durable et esthétique.

Une pergola entièrement personnalisable

La solution de pergola bioclimatique Sepalumic est un aménagement sur-mesure.

Les lames et la structure sont disponibles dans un très large choix de coloris. Il est également possible de choisir une couleur différente entre les lames bioclimatiques et les poteaux de la pergola.

De nombreuses configurations sont possibles pour s’adapter à tous les projets : adossée, autoportée, en angle, semi-adossée…

De plus, la pergola peut être agrémentée via plusieurs options :

Fermetures latérales pour renforcer la protection de la pergola

Éclairage LED pour diffuser une lumière agréable dès la tombée du jour

Sonorisation Bluetooth

Coursive

Poteaux déportés

Espace Clarté

Une pergola facile à fabriquer et à poser

La solution de pergola bioclimatique Sepalumic bénéficie d’une conception optimisée pour simplifier la fabrication et la pose auprès des fabricants installateurs de menuiseries aluminium.

Côté fabrication, la pergola peut être assemblée en coupe d’onglet ou en coupe droite.

Le kit d’entrainement des lames est optimisé et le closoir du cache moteur est pré-usiné et pré-drainé.

Des réservations sont prévues au niveau de la poutre pour l’intégration des chemins de câblage.

Côté pose, le moteur est directement intégré dans la poutre. L’insertion des lames est simplifiée et le porte lame réversible est pré-usiné.

Offre printemps : éclairage 6 spots LED offert jusqu’au 30 juin*

En ce moment, Sepalumic propose une offre spéciale pour fêter l’arrivée des beaux jours.

Jusqu’au 30 juin, l’éclairage 6 spots LED est offert pour toute commande de pergola Sepalumic*.

Proposé d’habitude en option, l’éclairage LED permet de prolonger l’utilisation de la pergola.

Intégré dans les lames, il diffuse une lumière douce et agréable sur la terrasse.

Une solution parfaite pour passer du bon temps avec ses proches jusqu’au bout de la nuit.

* quantité limitée aux 120 premières pergolas commandées sur la période chez un Artisan Créateur Sepalumic, offre valable uniquement en France Métropolitaine.

Pour en savoir plus exit_to_app