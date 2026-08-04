Vinci affiche une hausse de son chiffre d'affaires au premier semestre 2026 et un carnet de commandes record pour Vinci Construction, malgré un léger recul de l'activité de la filiale.

Pour Vinci, ce premier semestre 2026 correspond à une période d'« excellente performance économique ». Dans un contexte économique pourtant souvent subi par de nombreuses entreprises, le groupe peut en effet s'appuyer sur un chiffre d'affaires en hausse de 2,1 % et de 4 % sur le T2.

Un paradoxe que le directeur général de Vinci, Pierre Anjolras, explique par « l’efficacité de l’organisation décentralisée, agile et réactive de VINCI, privilégiant – dans tous ses métiers – la progression des marges, la génération de cash-flow et la création de valeur dans la durée. C’est aussi le reflet de la capacité des entreprises du Groupe à répercuter l’inflation ».

Carnet de commandes record pour Vinci Construction

Peut-être encore plus intéressant pour l'entreprise : l'augmentation marquée (+ 8 %) de son carnet de commandes. « Ce contexte renforce la conviction que les besoins d’investissements dans les infrastructures vitales (énergie, digitalisation, mobilité et développement urbain) vont s’amplifier à moyen et long terme sous l’effet des enjeux de souveraineté dans les différentes régions du monde », reprend Pierre Anjolras. Et de poursuivre : « VINCI est idéalement positionné pour en tirer parti ».

Du côté de sa branche Construction, le groupe Vinci revendique un niveau record pour son carnet de commandes, s'établissant à 38,5 milliards d'euros (+8 % sur un an et +12 % par rapport au 31 décembre 2025).

Vers un maintien du chiffre d'affaires en 2026 ?

Cependant, la filiale n'est pas à la fête au niveau de son chiffre d'affaires. Celui-ci diminue de 1,1 % malgré un T2 qualifié de « solide » (+2,6 %) par Vinci.

L'entreprise fait valoir des cycles conjoncturels menant à la baisse de l'activité des grands projets, expliquant selon elle ce recul sur la première partie de l'année : entre les élections municipales en France et l'avancement de la LGV High Speed 2 au Royaume-Uni. Pas de quoi inquiéter Vinci Construction, qui vise un chiffre d'affaires « du même ordre que celui de 2025 ».