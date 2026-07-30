La hausse enregistrée par Sika au 1er semestre 2026 est certes mitigée. Toutefois, les analystes notent des signaux positifs permettant à l'industriel de remonter ses objectifs de croissance en 2026.

« Au cours du premier semestre, Sika a affiché une dynamique en hausse, le deuxième trimestre s’inscrivant dans la continuité de notre bon début d’année », annonce d'emblée Thomas Hasler, PDG du groupe spécialisé dans la chimie de la construction.

En francs suisses, l'industriel suisse affiche un chiffre d'affaires de 5,59 milliards (5,98 milliards d'euros) au cours de la première moitié de 2026. Soit une croissance de 4 % sur cette période, hors effets de change. Une fois ce paramètre pris en compte, le CA se contracte de 1,5 %.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) est à 1,06 milliard de francs suisses et une marge à 19 %, contre 1 070,4 millions de francs suisses et une marge de 18,9 % au S1 2025.

Toutefois, le bénéfice net régresse de 0,4 % et s'établit à 552,1 millions de francs suisses (590,88 millions d'euros). En comparaison, le bénéfice net en 2025 de Sika était de 554,4 millions de francs suisses ( 593,48 millions d'euros).

Le flux de trésorerie disponible d’exploitation baisse d e 181,9 millions de francs suisses au premier semestre 2025 à 139,6 millions au premier semestre 2026.

En outre, Sika note une forte accélération de la croissance en devises locales (+6,8 %) et de la croissance organique (5,7 %) au T2 2026.

Déclin en Asie-Pacifique, épanouissement en région EMEA

D'autant quel'activité de Sika a fléchi de 2 % dans la région Asie-Pacifique (après -1,7% en 2025), marquée par une crise de l'immobilier résidentiel en Chine, en témoigne l'endettement massif du géant chinois Evergrande. « Le secteur chinois de la construction a enregistré une baisse à deux chiffres, sous l'effet de la faiblesse persistante de la construction résidentielle », explique Sika. Une situation qui surplombe les gisements de projets en Inde et en Asie du Sud-Est.

Ce déclin est compensé par une bonne dynamique dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (+7,7 %, contre +1,9 % en 2025), soutenue par des chantiers en Europe de l'Est. L'Allemagne a affiché de meilleurs résultats au deuxième trimestre. « Après un ralentissement en mars, le Moyen-Orient a connu une forte dynamique au deuxième trimestre et a enregistré une solide croissance à deux chiffres, portée par des projets d'investissement dans les infrastructures », lit-on dans le bilan de l'industriel.

L'activité reste dans le vert sur le continent américain (+2,9 %, après 3,5% en 2025). « ​​​​​Au Canada, Sika a enregistré une forte croissance tout au long du premier semestre. Les performances ont été mitigées en Amérique latine, avec une croissance globalement modeste », est-il détaillé dans le bilan. Sika a pu maintenir la cadence grâce aux projets de rénovations et d'infrastructures. Le groupe suisse distingue particulièrement le développement de centres de données, avec une croissance à deux chiffres.

Des prévisions de croissance relevées

Malgré les signaux négatifs, Mark Diethelm, analyste de Vontobel, observe que le fabricant « a renoué avec la croissance organique au deuxième trimestre, accélérant plus fortement que prévu ». En témoigne sa croissance organique, estimée à +2,9 %, dont 1,1 point lié aux acquisitions à 1,1 %.

« Sika a enregistré un premier semestre solide, supérieur aux attentes, malgré un contexte de marché difficile au niveau mondial », reconnaît également Yannik Ryf, responsable de recherche à la Banque cantonale de Zurich. « Nous avons démarré l’année en force, malgré un marché atone et des incertitudes géopolitiques », appuie le dirigeant de Sika dans sa note de conjoncture.

La marge sur les matières premières de l'industriel progresse de 55,1 % en 2025 à 55,7 % au premier semestre 2026, après un focus sur l'innovation produit, l'efficacité des achats et la tarification, selon le fabricant. Compte tenu des tensions au Moyen-Orient, la hausse des prix de l'énergie a pu impacter la marge EBITDA de l'entreprise, estime M. Diethelm de Vontobel.

Grâce à son programme de réduction des coûts « Fast Forward », Sika prévoit des économies de 80 millions de francs suisses en 2026.

Suite aux résultats présentés par Sika couplés aux analyses financières, son action en bourse a bondi de 5,74 % à 170,50 francs suisses ce mardi 28 juillet à 8h GMT, dépassant le SMI, indice de référence de la Bourse suisse, progressant de 0,09 %.

« Nos gains de parts de marché continus sur l'ensemble de nos marchés nous permettent de relever nos prévisions de croissance du chiffre d'affaires de 1 à 4 % à 3 à 6 % en devises locales. Nous sommes satisfaits des prévisions actuelles de consensus concernant l'EBITDA en francs suisses », annonce Thomas Hasler.