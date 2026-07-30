« Condamnations exemplaires » à Orléans pour fraudes à la rénovation énergétique
Ce jeudi 30 juillet, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a rapporté des « condamnations exemplaires » contre des sociétés de rénovation énergétique, fin juin 2026?
La cour d'appel d’Orléans a définitivement prononcé des peines de 3 ans, 2 ans et demi et 18 mois de prison ferme contre trois dirigeants, avec mandat de dépôt, c'est-à-dire incarcération immédiate.
À cela s'ajoutent une amende de 70 000 euros et une interdiction définitive de gérer toute activité commerciale ou liée au démarchage, mais aussi d'en exercer une pendant cinq ans.
« Deux commerciaux et les deux responsables de la téléprospection ont également été condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis », précise la répression des fraudes.
Suite à la peine prononcée, l'un des dirigeants des sociétés s’est pourvu en cassation, afin de contester la saisie d'un bien immobilier. Car durant l'enquête menée sur cette affaire de fraudes à la rénovation énergétique, des biens et liquidités d'un montant total de 700 000 euros ont été confisqués par les autorités.
Label RGE fictif, démarchage à domicile, pression commerciale...
Tout commence en 2023, lorsque Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) d'Indre-et-Loire reçoit des plaintes de démarchage à domicile frauduleux.
«Les entreprises font croire aux consommateurs que les aides promises sont prétendument bloquées, déclenchant la visite d’un « technicien » qui présente certains travaux comme indispensables pour débloquer les fonds. Des bons de commande, desquels les aides fictives sont déduites, sont signés par les consommateurs », décrit la DGCCRF.
Les signalements ciblaient alors les entreprises Compagnons de France, CDF 49 et CDF 86, dont les dénominations se ressemblent. Sous l'autorité du parquet de Tours, le service rattaché à la DGCCRF a mené une enquête en collaboration avec la Brigade de Recherche de Chinon, le Service National des Enquêtes (SNE) et la Cellule de Renseignement Anti-Fraudes Economiques (CRAFE).
Durant les perquisitions, les autorités ont pu saisir des dossiers clients, des trames d’appel, des cartes professionnelles, des échanges WhatsApp ainsi que des données sur les serveurs des entreprises. L'analyse de ces informations mais aussi des auditions de victimes et de salariés ont permis d'identifier un montage de sociétés et un système de fraudes, relié à un seul réseau.
Les enquêteurs ont pu découvrir «des trames téléphoniques dissimulant la nature commerciale de la démarche, des cartes professionnelles laissant croire à un rattachement à un organisme public, la mise en avant de l’agrément RGE sans le détenir, une confusion entretenue avec l’association ouvrière des Compagnons du Devoir, des paiements encaissés avant les délais légaux de rétractation et des échanges internes permettant de démontrer l’intentionnalité des pratiques », liste la répression des fraudes.
Surveillance accrue sur les fraudes à la rénovation énergétique
Pour rappel, 150 000 signalements concernant la rénovation énergétique ont été déposés auprès de DGCCRF. La répression des fraudes fait d'ailleurs état de 1 000 entreprises contrôlées et une multiplication par deux des sanctions entre 2023 et 2025dans un rapport présenté fin juin, tandis que l’Agence nationale de l'amélioration de l’habitat (Anah) a déjoué 21 000 tentatives de fraudes à MaPrimeRénov’ en 2025.
La DGCCRF tend à appliquer une surveillance mieux ciblée de ces dérives.
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
Les propositions de la CAPEB pour relancer l'artisanat du bâtiment
Confrontée à une nouvelle baisse de l'activité de l'artisanat du BTP au T1 2026, notamment à cause de la guerre au Moyen-Orient, la CAPEB a présenté une quinzaine de mesures proposées aux différents ministres...
P6 des CEE : Pixel IQ déjà prêt pour 2026
Le CRM Pixel IQ intègre déjà les règles de la P6 pour permettre aux acteurs CEE d’anticiper 2026 en toute conformité.
Les bons gestes pour la pose d’une VMC double flux
VMC double flux en rénovation : Pro’Réno dévoile en vidéo les bons gestes et les étapes clés pour réussir une installation performante.
Un projet de loi pour l'accès de tous à l’énergie encouragé par des associations
Des associations ont joint leurs expertises pour encourager un projet de loi d'accès à l'énergie pour l'ensemble des ménages. Une urgence, face à la crise énergétique sur fond de tensions géopolitiques....