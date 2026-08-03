Saint-Gobain enregistre un bénéfice net de 1,4 milliard d'euros au premier semestre 2026, en baisse de 13 %. Malgré un chiffre d'affaires en baisse sur l'ensemble du S1, l'entreprise retrouve la croissance au deuxième trimestre.

Le spécialiste des matériaux de construction Saint-Gobain a dévoilé jeudi 30 juillet un bénéfice net en baisse de 13 % au premier semestre à 1,4 milliard d'euros, pénalisé par les conditions climatiques du premier trimestre, mais retrouve des signes de croissance.

Sur la même période, le chiffre d'affaires est en repli de 1,1 % à 23,6 milliards d'euros, mais les ventes se sont améliorées dans la plupart des zones géographiques, à l'exception des Amériques, selon un communiqué du groupe français.

La zone « Amériques » en difficulté

« Après un premier trimestre marqué par l'impact de conditions climatiques défavorables dans l'hémisphère nord, le chiffre d'affaires à données comparables renoue avec la croissance au deuxième trimestre dans toutes les régions, y compris en volumes : en Europe grâce au marché de la construction neuve, en Amérique avec une normalisation des conditions climatiques en Amérique du Nord, et en Asie-Pacifique qui poursuit sa forte croissance », décrypte Saint-Gobain, qui emploie plus de 162 000 personnes dans 81 pays.

En Europe du Nord, le chiffre d'affaires est en hausse de 0,2 % sur le semestre. Sur la zone Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique, la croissance est de 2,1 % et +2 % en Asie-Pacifique. C'est la zone Amériques qui tire le chiffre d'affaires vers le bas avec -7,2 % sur le semestre.

Les ventes restent stables au cours du T2

En ne prenant en compte que le deuxième trimestre, les ventes sont restées stables (+0,4 %). En 2025, la zone représentait plus du quart du chiffre d'affaires global de Saint-Gobain. L'Ebitda (excédent brut d'exploitation), un indicateur de rentabilité, atteint 3,6 milliards d'euros« affecté par l'effet de change », mais « bénéficiant du retour à la croissance au deuxième trimestre », explique Saint-Gobain.

L'entreprise a confirmé ses perspectives de croissance, malgré « un environnement macroéconomique contrasté et géopolitiquement incertain », selon Benoît Bazin, PDG du groupe, lors d'un point presse. Saint-Gobain anticipe une croissance de ses ventes au deuxième semestre 2026 dans toutes les zones, « contrastées par pays » en Europe, « dans un contexte incertain » dans les Amériques et « tirée par l'Inde et l'Asie du Sud-Est » pour la zone Asie-Pacifique.

Avec AFP