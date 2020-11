PARIS, 25 sept 2005 (AFP) - Droit au Logement a souhaité dimanche que les demandeurs de logements sociaux les plus modestes et les habitants des taudis se voient attribuer les logements du patrimoine de la société d'économie mixte SAGI, transférés à partir de janvier à l'Office HLM de Paris OPAC.

Dans un communiqué publié à la veille d'une séance du Conseil de Paris axée sur le Logement, DAL souligne que les 16.000 logements SAGI bientôt transférés avaient été "construits pour résorber les îlots insalubres entre les deux guerres" et sont "totalement amortis depuis plusieurs décennies".

Il propose donc qu'au fur et à mesure que ces appartements se libèreront de leurs occupants actuels (quelque 500 déménagements par an), ils soient "loués aux demandeurs les plus modestes, qui représentent 70 % des demandeurs de Paris. C'est aussi le moyen de reloger les habitants des taudis", selon l'association.

16.000 logements gérés jusqu'à présent par la SAGI, société où la Ville de Paris est minoritaire et Perexia, filiale du groupe Caisse d'Epargne majoritaire, vont passer le 1er janvier dans le parc de l'OPAC, a décidé en mai le Conseil de Paris.

Ces logements font partie du parc dit "intermédiaire" avec des loyers inférieurs au marché, mais supérieurs aux loyers très sociaux. L'OPAC - plus grand office HLM de France avec plus de 100.000 logements gérés- a déjà indiqué que ce patrimoine ne changerait pas de statut, et resterait du logement "intermédiaire".