PARIS, 27 juil 2005 (AFP) - Le groupe français de construction et de concessions Eiffage aurait acquis en Bourse, courant juillet, aux alentours de 4% du capital du groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), selon le quotidien Les Echos de mercredi.

Interrogés, les deux groupes n'étaient pas en mesure mercredi matin de faire de commentaires. "Cette participation, inférieure au seuil légal de 5% qui aurait obligé le groupe de BTP à une déclaration officielle à l'AMF, s'est faite avant que le gouvernement n'officialise son choix d'une procédure par appel de candidatures" pour la cession d'APRR, relève le journal.

APRR est l'une des trois sociétés d'autoroutes mises en vente par l'Etat avec Autouroutes du Sud de la France (ASF) et Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef). La société APRR a été introduite en Bourse au mois de novembre 2004 et devrait être entièrement privatisée à l'automne. L'Etat détient encore 70,2% du capital.

Eiffage et les autres groupes français de BTP Vinci et Bouygues sont régulièrement présentés par la presse et les analystes financiers comme des candidats sérieux à l'acquisition de ces sociétés autoroutières. Vinci détient déjà 23% d'ASF.