MARSEILLE, 6 jan 2005 (AFP) - Malgré un tassement de son trafic en 2004, le port autonome de Marseille (PAM) compte renforcer sa position de 4ème port européen et de 3ème port pétrolier mondial grâce à des investissements publics et privés de 1,5 milliard d'euros dans les cinq ans.

En 2004, le premier port de France a vu son trafic reculer de 1,6% par rapport à l'année précédente, à 94 millions de tonnes, en raison principalement du recul des hydrocarbures, a annoncé jeudi son président, Christian Garin.

La perte de 1,5 million de tonnes correspond au "recul des hydrocarbures (-3 millions de tonnes), compensée en partie par la hausse des autres trafics marchandises", notamment le trafic conteneurs en progression de 11%, a-t-il précisé.

Le chiffre d'affaires net du PAM devrait cependant progresser de 4% à 164,3 millions d'euros, avec un résultat "qui s'annonce positif". En 2004, le PAM a enregistré son "plus faible résultat depuis 5 ans" dans le secteur des hydrocarbures avec un trafic en baisse de 4,5% par rapport à 2003, à 60,1 Mt contre 62,9 Mt. Ce recul est imputé à un accident industriel sur le complexe pétrochimique industriel de Skikda (Algérie), qui a engendré une perte de 1 Mt.

De même, l'activité passagers a reculé de près de 5%. La baisse de trafics sur la Corse (-15%, 817.000 passagers) n'a pas été compensée par la progression de l'activité vers le Maghreb (+11%). Quant à l'activité croisière, elle a perdu 5,7% de son trafic à la suite de la déconfiture de l'un de ses principaux clients, la compagnie d'origine grecque Festival Croisières.

En revanche, le trafic de marchandises diverses totalise 15,8 Mt (+6,4%) et le trafic conteneurs, l'un des principaux axes de développement du PAM, a grimpé de 11% en tonnage et de 7,4% en EVP (équivalents vingt pieds). A "un tournant de son histoire", selon son président, le PAM a engagé de nombreux programmes de développement sur des activités à fort potentiel (conteneur, gaz naturel). Les projets, qui pourraient créer plus de 8.500 emplois, bénéficieront de "1,5 milliard d'euros d'investissements publics et privés" d'ici 2009.

Principal chantier, le terminal à conteneurs Fos 2XL recevra 376 M EUR d'investissements et devrait voir le jour fin 2007. Mais au préalable, afin de garantir aux armateurs une "continuité des services", le PAM compte mettre un terme "aux excès en tous genres" que connaît le terminal de Fos. Le Port stigmatise ainsi ses portiqueurs qui "gonflent leur salaire grâce à des bakchichs" versés par les clients et "bloquent ou menacent le développement" de la place, selon son directeur général Eric Brassard. Ces bakchichs, désormais supprimés dans tous les autres ports de France, sont monnaie courante à Marseille mais "illicites, et contreviennent à la convention collective", selon M. Brassard.

L'objectif est donc de transférer à une société d'économie mixte quelque 200 portiqueurs et manutentionnaires qui conserveraient leurs avantages salariaux. La proposition sera soumise, parmi d'autres, à une consultation des quelque 1.500 agents du PAM à la fin janvier. Interrogé par l'AFP, le secrétaire général de la CGT du PAM, Raymond Maldacena, a indiqué n'avoir reçu "aucun document officiel de la direction" sur cette consultation. La direction indique de son côté que le sujet a été évoqué lors d'une réunion avec les représentants du personnel le 21 décembre.