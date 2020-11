FRANCFORT (Allemagne), 4 août (AFP) - Le numéro un allemand du bâtiment,

Hochtief, a prévenu mercredi que les difficultés de sa filiale autralienne

Leighton allaient plomber ses résultats du premier semestre, et a abaissé "par précaution" ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours.



Le groupe australien Leighton, dont Hochtief détient une part majoritaire de 53%, a révisé en baisse son estimation de bénéfice net pour l'exercice 2003/04 clos fin juin, à 110 millions de dollars autraliens (66,3 millions d'euros) contre 160 millions précédemment, en raison de lourdes provisions sur risques.

"Le résultat semestriel de Hochtief va être influencé par les provisions pour risques" de Leighton, a-t-il averti.

Il devrait tout de même ressortir en hausse comparé à la même période de 2003. Un porte-parole de Hochtief a ainsi confirmé dans l'après-midi des estimations de sources industrielles donnant un bénéfice net d'entre 15 et 18 M EUR et un bénéfice imposable d'entre 80 et 85 M EUR au premier semestre.

Le groupe de BTP avait accusé entre janvier et juin 2003 une perte nette de 7,4 M EUR, et un bénéfice opérationnel de 70,3 M EUR.

Cette tentative pour rassurer les marchés n'était guère couronnée de succès à la Bourse de Francfort, où l'action du groupe plongeait toujours de 7,83% à 17,31 EUR vers 13h00 GMT, lanterne rouge d'un segment des valeurs moyennes (M-Dax) en baisse de 1,61%.

Les résultats définitifs, semestriels pour Hochtief et annuels pour Leighton, doivent être publiés le 19 août.

Le groupe allemand a en outre revu "par précaution" ses prévisions annuelles.

Suite à la consolidation des résultats de sa filiale, le bénéfice net 2004 devrait ressortir "légèrement au-dessus du niveau de l'année précédente", et le bénéfice imposable "environ 10% en dessous".

Hochtief tablait jusqu'alors sur "un chiffre d'affaires et un résultat supérieur à l'an dernier", un pronostic qui était toutefois conditionné à l'évolution de la conjoncture.

Grâce à l'introduction cette année de nouvelles normes comptables qui ne prennent plus en compte les amortissements de survaleurs, "les deux résultats sont toutefois du point de vue actuel au moins au niveau des prévisions initiales", assure Hochtief dans son communiqué.

Hochtief avait déjà souffert au premier trimestre d'un premier avertissement sur résultat de sa filiale australienne.

