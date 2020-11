TEHRI (Inde), 4 août (AFP) - Le bilan de l'effondrement d'un tunnel dans le nord de l'Inde s'est alourdi mercredi à 24 morts et 11 disparus, a déclaré la police.



Près de 85 personnes travaillaient dans le tunnel, qui fait partie d'un chantier de construction d'un barrage dans l'Etat de l'Uttaranchal, au moment de l'accident survenu lundi, a déclaré le chef de la police locale B. Murugeshan.

24 corps ont été retirés du site, alors que les recherches se poursuivaient pour retrouver 11 personnes toujours prises sous les décombres.

"Nous devons faire vite si nous voulons les retrouver et les sauver", a souligné M.Murugeshan, précisant que des engins lourds étaient à l'oeuvre.

50 ouvriers ont été secourus ou ont réussi à s'échapper, dont trois sont grièvement blessés, selon le policier.

"C'était un cauchemar. Je me suis évanoui au milieu des appels à l'aide, du manque d'air et de la terre qui tombait. Je me suis réveillé à l'extérieur après que quelqu'un m'eut tiré au dehors", a raconté un survivant, K. Shankar.

"Je ne retournerai jamais dans ce tunnel", a-t-il dit.

Un autre a raconté avoir eu la vie sauve par pur hasard.

"J'ai vu d'autres ouvriers ensevelis. Je ne pouvais rien faire. J'ai eu la vie sauve parce que j'ai eu la chance de me trouver un peu plus haut dans le tunnel", a dit Ranga Sharma.

Le tunnel fait partie du barrage hydro-électrique de Tehri critiqué par des écologistes comme dangereux car situé dans une région de tremblements de terre.

Des responsables de la société chargée de la construction du tunnel, J.P. Industries, ont expliqué l'effondrement par les fortes chutes de pluie et la montée du niveau d'une rivière voisine qui a inondé une partie de la ville de Tehri la semaine dernière.

"Nous consolidions le toit du tunnel quand les ouvriers ont été piégés sous trois couches de débris alors qu'une partie du tunnel s'effondrait sur eux en raison de la pression de l'eau et des pluies", a dit le patron de la société, G.K Singh.

Le chef du gouvernement de l'Uttaranchal, N.D. Tiwari, a ordonné une enquête pour voir si les normes de sécurité étaient respectées alors que les travaux devaient être achevés en septembre.