MILAN, 5 mai 2005 (AFP) - Le groupe de matériaux de construction italien Italcementi a subi une nette baisse de 34% de son résultat net au premier trimestre 2005 en raison d'un alourdissement de ses coûts, ce qui va rendre plus difficile l'atteinte de son objectif annuel, a-t-il indiqué mercredi.

Italcementi, qui contrôle Ciments Français, a dégagé un bénéfice net, part du groupe, en baisse de 34% à 33,8 millions d'euros au premier trimestre 2005, contre 50,8 M EUR un an plus tôt, selon un communiqué. Ces données sont calculées selon les nouvelles normes comptables IFRS. Le bénéfice d'exploitation a reculé de 23,5% à 90,1 M EUR en raison d'une contraction des volumes de ventes et d'un alourdissement des coûts opérationnels, en particulier le prix des matières premières, seulement partiellement compensé par une hausse des prix, ajoute Italcementi.

Le chiffre d'affaires a reculé de 1,6% à 990,2 M EUR, contre 1 md EUR un an plus tôt. Le premier trimestre, caractérisé par de mauvaises conditions météorologiques dans de nombreux pays européens où le groupe opère, se compare à un premier trimestre 2004 très favorable climatiquement, relève t-il.

Italcementi prévient que l'objectif de maintenir son bénéfice d'exploitation en 2005 au même niveau qu'en 2004 serait plus difficile à atteindre que prévu en raison de difficultés en Italie, Belgique et Thailande, où la hausse des coûts n'a pu être totalement répercutée dans les prix.

Par ailleurs, le groupe annonce la conclusion d'un accord avec le groupe Arabian Cement Company (ACC), premier producteur de ciment d'Arabie Saoudite, pour mener des initiatives conjointes, en particulier au Moyen-Orient.

Outre des accords de collaboration technique et de formation, un projet de faisabilité sera mis au point d'ici octobre pour la réalisation d'une nouvelle unité en Arabie Saoudite détenue à parité par les deux partenaires, indique Italcementi.

ACC a réalisé un chiffre d'affaires de 155 M USD en 2004 et est coté à la Bourse de Ryad.