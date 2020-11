PARIS, 6 juil 2005 (AFP) - Les grands projets d'infrastructures envisagés dans la région parisienne dans la perspective des Jeux olympiques de 2012 doivent être maintenus, malgré l'attribution de la compétition à Londres, a estimé mercredi le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.

"Il ne faut surtout pas renoncer à des infrastructures qui sont absolument nécessaires pour le développement de la région Paris Ile-de-France", a déclaré à l'AFP Pierre Simon, citant notamment le "CDG express" (train entre l'aéroport de Roissy et le centre de Paris) ou "les aménagements routiers du nord de Paris", particulièrement en Seine-Saint-Denis.

"On envisageait bien le financement si on avait les Jeux. Comme c'est absolument indispensable pour le développement de la région, je ne vois pas pourquoi on y renoncerait", a estimé le président de la CCIP.

Il a insisté sur le "problème majeur" que représente la liaison entre Roissy et le centre de Paris, "en terme de compétitivité de Paris par rapport aux grandes capitales du monde".

M. Simon a jugé que l'attribution des Jeux à Londres constituait une "très très grande déception". Il a rappelé que la CCIP avait estimé à 40.000 à 50.000 le nombre de créations d'emplois liées à la préparation des JO, et à quelque 5 milliards d'euros les possibles retombées économiques, notamment touristiques.

"Cela on l'aura pas", donc "il faut redoubler d'efforts pour compenser en partie les retombées indirectes que nous aurions eues avec les jeux", a-t-il dit.

"Notre pays doit avoir l'obsession de donner l'image d'un pays ouvert sur l'extérieur, capable de s'adapter à ce qu'est le monde moderne d'aujourd'hui", a-t-il conclu.