TOKYO, 9 mai 2005 (AFP) - Le fabricant japonais d'engins de chantier Komatsu, numéro deux mondial du secteur, a enregistré un bénéfice net et un chiffre d'affaires records pour l'exercice 2004-2005 (clos au 31 mars) grâce au boom de la construction dans plusieurs régions du monde, a-t-il annoncé lundi.

Komatsu a réalisé un bénéfice net de 59,01 milliards de yens (439 M EUR) pour son exercice 2004-2005 clos au 31 mars, plus du double des 26,96 milliards de yens réalisés l'année précédente.

Les profits devraient encore progresser fortement en 2005-2006 pour atteindre les 72 milliards de yens (535 M EUR) grâce à une forte demande provenant essentiellement d'Amérique du nord, de l'Asie du sud-est, du Moyen-Orient et des pays de l'ex-URSS, a indiqué Komatsu dans un communiqué.

En 2004-2005, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 19% à 1.430 milliards de yens (10,640 mds EUR), et le bénéfice d'exploitation a bondi de 54,6% à 101,92 milliards de yens (758 M EUR). Le groupe Komatsu a bien profité de l'expansion de la demande en faisant monter en flèche ses ventes dans le plus grand marché mondial, l'Amérique du nord, et dans d'autres régions, se félicite le communiqué. Les ventes d'équipements de construction ont ainsi augmenté de 36% dans les Amériques, à 310,8 milliards de yens (2,31 mds EUR).

Elles ont également bondi de 67,4% en Asie et Océanie, de 36,6% au Moyen-Orient et en Afrique, et de 35,5% en Europe et dans les pays de l'ex-URSS.

En revanche, les ventes n'ont augmenté que de 4,1% au Japon, et elles se sont effondrées de 46,2% en Chine, affectées négativement par les mesures de restriction du crédit prises par le gouvernement chinois, explique Komatsu.