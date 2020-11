TOKYO, 13 oct (AFP ) - Le gouvernement de Bagdad a exhorté mercredi la

communauté internationale à "ne pas laisser tomber le peuple irakien", alors

que l'aide promise peine à se matérialiser, lors de la première journée de la

quatrième conférence des donateurs à Tokyo.

Le chef de la délégation de Bagdad, le vice-Premier ministre Barham Saleh, a réclamé l'annulation de la dette irakienne de 120 milliards de dollars. Il a aussi appelé l'Onu à s'impliquer davantage dans son pays. "Nous avons besoin du soutien accru de l'Onu et nous en avons besoin maintenant. S'il vous plaît, ne laissez tomber le peuple irakien", a adjuré M. Saleh.

"On ne peut pas faire progresser le développement et la stabilité en Irak à la force des canons. L'assistance et l'aide à court terme sont la clé de l'éradication du terrorisme", a-t-il plaidé. De leur côté, les Etats-Unis ont exhorté les donateurs à se concentrer sur la réhabilitation des infrastructures au moment où Washington doit s'occuper prioritairement de la sécurité en Irak avant les élections prévues en janvier. Le mois dernier, les Etats-Unis ont dû ponctionner 3,46 milliards de dollars sur leur propre enveloppe de 18,4 mds réservée à la reconstruction afin de les consacrer au renforcement de la sécurité et à la création d'emplois (35.000 policiers, 16.000 douaniers et 20 brigades supplémentaires de gardes nationaux irakiens, selon Washington).

Le secrétaire d'Etat adjoint américain, Richard Armitage, présent à Tokyo, n'a pas hésité à demander aux autres pays de "remplir ce vide" et de financer des projets d'infrastructure. "Je pense que l'électricité et l'eau sont deux secteurs qui recueilleraient une grande faveur au niveau national", a estimé M. Armitage au cours d'une conférence de presse. "Nous pensons que la redistribution d'une somme majeure d'argent dans le secteur de la sécurité nous permettra d'établir des forces irakiennes beaucoup plus vite et d'aboutir bien plus rapidement à une amélioration de la situation sécuritaire en Irak", a argué le responsable américain.

C'est la première fois que les donateurs se retrouvent depuis l'entrée en fonction d'un gouvernement irakien provisoire à la fin juin. Se sont déplacés à Tokyo les délégués de quelque 55 pays, organismes et fonds de développements internationaux. La conférence de Tokyo succède à trois autres réunions de donateurs pour la reconstruction de l'Irak: à Madrid en octobre 2003, puis à Abou Dhabi en février 2004 et à Doha en mai dernier. A priori, elle n'a pas pour objectif de recueillir des promesses financières supplémentaires même si, selon Tokyo, "quelques pays s'efforcent apparemment de faire de nouvelles contributions". A Madrid, les donateurs s'étaient engagés à hauteur de 33 milliards de dollars en faveur de l'Irak sur quatre ans, dont 5 mds à la charge du Japon. Toutefois, seulement 6,7 mds USD ont été dépensés jusqu'à présent sur fond d'instabilité chronique. La délégation irakienne doit proposer à la conférence de Tokyo une liste de 324 projets, d'un coût total de 43,5 milliards USD, dont 53 concernant la réhabilitation des infrastructures (dont les systèmes d'égoût, les routes, les communications et le transport, l'électricité et le logement). A l'ouverture de la conférence, l'hôte japonais a offert 40 millions de dollars pour l'organisations des élections en Irak.

Cette tranche de 40 M USD fait partie des 490 millions de dollars que le Japon a déjà promis pour le Fonds international de reconstruction en Irak. "Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a dû reconstruire son économie avec l'assistance de pays étrangers, mais il a fallu plusieurs années", a souligné le ministre nippon des Affaires étrangères Nobutaka Machimura. "En tant que pays qui a eu l'expérience d'une phase de reconstruction après la guerre, le Japon soutient la peuple irakien dans ses efforts", a affirmé le ministre nippon. La conférence prend fin jeudi.