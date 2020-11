PARIS, 16 sept (AFP) - (BEI) a La Banque européenne d'investissement

annoncé jeudi avoir accordé un prêt de 200 millions d'euros à la région

Réunion pour la construction d'une route à l'ouest de l'île.

La route des Tamarins, projet d'environ 34 km sur le versant ouest du Piton

des neiges, "contribuera à l'accessibilité de l'ouest de l'île" et est

destinée à soulager "les infrastructures actuelles engorgées", selon le

communiqué de la BEI.

La convention intégrant la BEI dans le projet de financement a été signée jeudi par le président du Conseil régional Paul Verges et le vice-président de la BEI Philippe de Fontaine Vive. La route, tracée "dans une région à haute altitude, à géologie difficile" nécessitera l'édification de "48 ouvrages d'art dont certains de type exceptionnel", selon le communiqué.

Cette opération porte à plus de 380 M EUR le montant des prêts de la BEI à la Réunion, selon la BEI. Sur l'île, la BEI a déjà financé la modernisation du réseau routier pour 123 M EUR, l'agrandissement de l'aéroport de Saint-Denis Gillot pour près de 30 M EUR et la modernisation et l'extension des infrastructures d'enseignement secondaire pour 23 M EUR.