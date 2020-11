MANAMA, 30 nov (AFP) - La Gulf Finance House (GFH), une banque basée à

Manama, a annoncé mardi dans un communiqué qu'elle allait réaliser un projet

touristique de 3,8 milliards de dollars à Dubaï (Emirats arabes unis).

La GFH a précisé que le projet, baptisé "Asatir" (Légendes), sera réalisé

dans le cadre du projet touristique "Dubai Land" d'un coût total de 5 mds USD,

qui abritera diverses installations touristiques et sportives et qui sera

ouvert aux investisseurs locaux et étrangers.

La première étape du projet "Asatir", qui sera financé à hauteur de 120 millions de dollars par le groupe immobilier saoudien "Tanmiyat", sera réalisée à partir de mars prochain et devra être achevée en 2007. Il pourra alors attirer près de 15 millions de touristes par an, selon le communiqué. La GFH, fondée puis cinq ans, est l'une des plus importantes banques islamiques à Bahrein. Le système bancaire islamique diffère du système conventionnel, dans la mesure où l'emprunt n'est pas soumis à un taux d'intérêt, assimilé à l'usure, interdite par la religion musulmane.

