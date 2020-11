PARIS, 7 juil 2005 (AFP) - Le groupe français Lafarge, premier fabricant mondial de ciment, va investir 90 millions de dollars pour la reconstruction de son usine d'Aceh (nord de Sumatra, Indonésie), dévastée par le tsunami le

26 décembre 2004, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

La nouvelle usine, "équipée des technologies les plus modernes, sera dotée d'une capacité de production d'environ 1,6 million de tonnes et devrait être opérationnelle mi-2007", précise le groupe. L'usine de ciment "contribuera à la reprise de l'activité économique du Nord de l'île", et "s'inscrit dans la démarche d'accompagnement du groupe auprès de ses employés, sous-traitants et des communautés locales", ajoute-t-il.

Par ailleurs, Lafarge a lancé un programme de reconstruction de 500 maisons, d'une école et d'une mosquée, à Lamkruet, un village situé à proximité de l'usine.

"La première tranche de 275 maisons devrait être achevée d'ici l'été 2006, pour un montant d'environ 2 millions de dollars", indique Lafarge, précisant que le financement de l'opération proviendrait des fonds propres du groupe, complétés par les dons versés par les salariés et ceux d'autres partenaires.

La cimenterie de Lafarge ravagée par le tsunami était située à Lhonga sur la côte de Sumatra, à 25 km de la ville de Banda Aceh, au nord de l'île indonésienne. Début janvier 2005, une semaine après le raz-de-marée, Lafarge avait déploré 345 salariés portés manquants sur les 625 personnes employées sur le site.