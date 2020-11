PARIS, 15 oct 2004 (AFP) - L'action Lafarge reculait vendredi après que

Merrill Lynch a abaissé sa recommandation sur le titre du cimentier français à

"neutre" contre "acheter" précédemment.

A 10H45 (8H45 GMT), l'action du groupe reculait de 1,32% à 71,05 euros, Le courtier Merrill Lynch a abaissé la recommandation de Lafarge et de son concurrent CRH (Irlande) à "neutre" contre "acheter", et celles d'Aggregate Industries et de Holcim à "vendre" contre "neutre", a-t-il indiqué dans une note à ses clients.

L'industrie du ciment bénéficie actuellement de bons tarifs en matière d'énergie, estime la maison de courtage, mais elle prévoit en 2005 "une croissance plus lente en volume" et des hausses des coûts de carburants, d'électricité, ainsi qu'un renchérissement des équipements et des pièces détachées en raison de la montée des prix des métaux.

Merrill Lynch a fait part également d'inquiétudes concernant les marges de Lafarge en 2005, bien qu'elle s'attende à ce que l'évolution positive des prix et des ventes en volume en 2004 porte l'action au delà des 80 euros. Par ailleurs, Merrill Lynch dit s'attendre à de bons résultats au troisième trimestre et sur l'ensemble de l'exercice en cours.