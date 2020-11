PARIS, 11 juil 2005 (AFP) - Les crédits immobiliers nouveaux consentis aux ménages ont atteint un record historique en 2004 à 113 milliards d'euros malgré le renchérissement des biens, grâce au niveau attractif des taux d'intérêt, selon une étude de la Banque de France publiée lundi.

Les crédits nouveaux à l'habitat ont fortement augmenté en 2004 (+18% par rapport à 2O03), pour atteindre un pic historique à 113 mds EUR, note la Banque de France dans son dernier bulletin mensuel.

La tendance est à la hausse depuis 1996, la production de crédits nouveaux ayant progressé de 250% depuis le dernier point bas en 1995.

L'achat d'un bien immobilier est en effet encore apparu opportun aux ménages grâce au niveau exceptionnellement bas des taux d'intérêt, et malgré les motifs d'inquiétude, souligne l'étude qui cite la hausse des prix, l'absence de stock dans le neuf et la rareté des terrains disponibles.

La demande a aussi été soutenue par la cherté des loyers, le souhait de limiter les charges pour la retraite et la fiscalité attrayante pour les investisseurs, notamment l'amortissement de Robien. La distribution de crédits dans l'ancien a augmenté de près de 17% en 2004.

Dans le neuf, le volume de crédits nouveaux a augmenté de 24%, et la hausse a été de près de 10% pour l'amélioration et l'entretien de l'habitat.

Les établissements de crédit ont répondu au renchérissement des biens par un allongement de la durée des prêts consentis: elle atteint plus de 16 ans en moyenne en 2004, contre 13,5 ans en 1997, selon l'Observatoire de la production de crédits immobiliers, cité par la BdF.

La Banque de France note cependant que, "malgré l'allongement de la durée moyenne des emprunts, l'effort financier demandé aux ménages, de plus en plus important, a progressivement modifié la structure de la clientèle en excluant une partie des primo-accédants et en renforçant la part des acquéreurs disposant en apport d'un bien à la revente".