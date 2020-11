LA ROCHELLE, 9 mai 2005 (AFP) - La préfecture de la Charente-Maritime a reconduit lundi un arrêté de limitation des usages de l'eau, jusqu'au 25 mai, l'état des ressources en eau restant préoccupant, a annoncé la préfecture dans un communiqué.

La situation plutôt sèche de ces derniers jours, n'a pas contribué à une amélioration de l'état des ressources en eau, superficielles ou souterraines, qui reste préoccupante, la ressource en eau étant au même niveau, à pareille époque qu'en 2004, précise la préfecture.

Des pluies significatives sont prévues à partir du milieu de la semaine en cours ce qui pourrait permettre une stabilisation du déficit hydrologique, selon la même source.

L'irrigation des cultures (sauf fruitières, florales, maraîchères, de tabac et de cultures fourragères notamment) ainsi que le remplissage ou le maintien du niveau des plans d'eau privés, demeurent donc interdits. Sont également interdits le lavage des véhicules hors stations professionnelles, le lavage et le rinçage des navires de plaisance et le remplissage des piscines.

Par ailleurs, l'arrosage des terrains de sport, des espaces verts et des jardins d'agrément particuliers est interdit de 08h00 à 18h00. L'interdiction concerne tous les prélèvements qu'ils soient réalisés à partir de forages, de puits ou à partir du réseau d'eau potable.