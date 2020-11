PARIS, 13 juil 2005 (AFP) - La CGT et la Confédération nationale du logement (Cnl) demandent que, face à "la crise aiguë" du logement en France, le gouvernement revalorise les aides personnelles au logement et accorde une "priorité absolue" au logement social, mercredi dans une déclaration commune.

La CNL et la CGT constatent "la dégradation depuis plusieurs années du pouvoir d'achat des salaires, pensions et revenus" alors que "dans le même temps, la charge logement, qu'il soit du public ou du privé, dans le revenu des ménages ne cesse de croître".

Elles affirment que "la situation de crise aiguë que connaît le logement et l'habitat pénalise en priorité les exclus, les habitants de conditions modestes parmi lesquels un nombre croissant de salariés". C'est pourquoi les deux organisations réclament "en urgence, la revalorisation conséquente et sans délai avec effet au 1er juillet 2005 et quel que soit leur montant, des aides personnelles" afin d'assurer une meilleure solvabilisation des locataires et des familles. CGT et CNL demandent en outre qu'une "priorité absolue" soit donnée au secteur public du logement social.

Elles déplorent en effet le "désengagement financier de l'Etat dans la construction sociale, mais aussi sa politique de transfert des financements en matière de renouvellement urbain" conduisant l'ensemble des partenaires et les habitants "à prendre le relais", ce qui génère "des difficultés supplémentaires pour satisfaire un droit effectif au logement social".

CGT et CNL se prononcent "pour une nouvelle redéfinition, dans un cadre législatif, de conditions améliorées de financement des aides à la pierre, principal moyen d'inflexion des coûts de sortie des constructions et donc du niveau des loyers".

Elles souhaitent "la construction d'un grand service public de l'habitat adossé à un pôle public de financement, organisant les partenariats entre les pouvoirs publics, le mouvement HLM, les partenaires sociaux et les habitants, comme acteur de référence pour la mise en oeuvre du droit au logement pour tous".