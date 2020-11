COURBEVOIE, 29 avr 2005 (AFP) - Nicolas Sarkozy, président de l'établissement public pour l'aménagement de la Défense (EPAD) depuis le 1er avril, a souhaité vendredi, lors de sa première visite sur la dalle de La Défense, qu'une salle de concert type Zénith soit construite à proximité.

La construction d'un Zénith pourrait être un geste inaugural qui permettrait à la Défense de conserver son pouvoir de séduction, a déclaré à la presse M. Sarkozy, également président du Conseil général des Hauts-de-Seine.

Ce Zénith, encore à l'état de projet, serait une salle de concert pouvant accueillir 8.000 personnes et pourrait s'établir à Nanterre, sur les terrains jouxtant la dalle et gérés par l'établissement public d'aménagement Seine-Arche.

Ce site est un atout considérable pour la puissance économique et le rayonnement de notre département; il a atteint désormais sa maturité et nous devons veiller à ce qu'il ne décline pas, a déclaré M. Sarkozy, ajoutant qu'il voulait donner un nouveau souffle technologique à ce site en développant notamment les échanges entre les entreprises et les universités.

L'EPAD a été créé en 1958 pour développer la Défense, devenu le premier quartier d'affaires d'Europe avec 2,8 millions de m2 de bureaux. Les derniers immeubles de bureaux ou d'habitation sont en cours de construction alors que des opérations de rénovation notamment du boulevard circulaire et des tours de la première génération se multiplient.

La Défense accueille 20.000 habitants sur 500.000 mètres carré d'appartements dont le quart correspond à des logements sociaux.