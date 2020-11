PARIS, 2 août 2005 (AFP) - La gestion du parc immobilier de l'Etat va être prise en main par le ministère des Finances après la récente publication d'un rapport "accablant" sur ce sujet, a assuré mardi le ministre délégué au budget et porte-parole du gouvernement Jean-François Copé.

"Il faut prendre les choses en main dans ce domaine, le rapport parlementaire est absolument accablant", a-t-il reconnu sur la radio RMC en référence à un rapport de l'Assemblée nationale rendu public début juillet.

"Je suis venu devant les parlementaires pour leur dire que le message était reçu cinq sur cinq, nous allons désormais avoir un pilote dans l'avion, c'est nous qui allons nous en occuper à Bercy, pour le patrimoine immobilier", a-t-il ajouté.

"Deuxièmement le service des domaines va être relooké, ça va être un grand service moderne", ce qui permettra aux fonctionnaires, dont certains sont en poste dans de très vieux immeubles situés dans les beaux quartiers de Paris "d'être logés dans de bien meilleures conditions qu'ils ne le sont aujourd'hui".

Le patrimoine de l'Etat, environ 26.000 immeubles hors monuments historiques et possessions à l'étranger, est estimé à "environ 33 milliards d'euros", selon la mission d'évaluation et de contrôle de la commission des Finances de l'Assemblée nationale sur la gestion et la cession des actifs de l'Etat.

Ce chiffre ne prend pas en compte le patrimoine détenu par les établissements publics, qui ne sont pas évalués, au grand dam des membres de la Commission. Evoquant la conjoncture économique, M. Copé a par ailleurs relevé "quelques tendances encourageantes".

"On a le sentiment que du point de vue de l'activité économique, le deuxième semestre devrait être meilleur que le premier. Du point de vue de l'emploi, les chiffres sont un peu encourageants", a-t-il noté.