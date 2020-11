PARIS, 14 sept (AFP) - La CFTC estime que la création de pôles de

compétitivité pour lutter contre les délocalisations est une "bonne

initiative", mais qu'elle doit "s'accompagner d'une véritable politique

industrielle nationale et européenne".

"Les pôles de compétitivité sont une bonne initiative", mais ces derniers "doivent s'accompagner d¹une véritable politique industrielle nationale et européenne", donnant la "priorité à la recherche et à ses liens avec l¹innovation industrielle", affirme le syndicat dans un communiqué publié mardi. "Faute de quoi", ajoute-t-il, "seules les régions les plus nanties" pourront "se développer, en ajoutant un peu plus de désordre au fatras d¹aides aux entreprises", lesquelles "n'ont pas pour l¹heure prouvé leur efficacité vis-à-vis de l¹emploi".

En outre, "la CFTC milite pour qu¹une véritable évaluation soit faite de l¹impact des aides publiques dans les secteurs sinistrés", affirme-t-elle. Le gouvernement Raffarin a annoncé mardi la création de pôles de compétitivité, dotés de 750 millions d'euros de 2005 à 2007, dans le cadre d'un dispositif anti-délocalisations.