PARIS, 15 sept 2004 (AFP) - Réaction de Jean Marie le Pen pour le Front National (FN), de Philippe de Villiers, pour le Mouvement pour la France (MPF) et de Jean

Saint-Josse pour le mouvement Chasse, Pêche, Nature Traditions,(CPNT)

Jean-Marie Le Pen, président du Front National a raillé mercredi, dans un communiqué, la lutte contre les délocalisations et le plan de cohésion sociale. "Il n'y aura pas de compétitivité ni de lutte contre les délocalisations sans une prise en compte lucide, et une mise en cause radicale, de la destruction de notre économie par l'euromondialisme", a estimé M. Le Pen. "Il n'y aura pas de cohésion sociale sans une prise en compte lucide et une mise en cause radicale du torrent migratoire", a-t-il ajouté.

Pour Philippe de Villiers, président du Mouvement pour la France (MPF), les mesures de lutte contre les délocalisations sont "dangereuses" car elles "vont fausser la concurrence" et "ajouter aux délocalisations extérieures les délocalisations intérieures". Selon lui, "la seule mesure efficace serait de transformer la France entière en zone franche par la baisse des impôts, des taxes et des charges".

Enfin le mouvement Chasse, Pêche, Nature Traditions, présidé par Jean Saint-Josse, a jugé que ces mesures "ne vont pas assez loin". CPNT a déploré "le mutisme du gouvernement sur certaines des causes de ces délocalisations et notamment sur la responsabilité de l'Europe". Pour CPNT, "il faut sanctionner financièrement les patrons qui délocalisent" et "les obliger à rembourser aux collectivités locales qu'ils sinistrent toutes les aides ou subventions publiques encaissées par le passé pour leur installation, leur faire supporter le coût social de la délocalisation et empêcher ensuite l'importation sur le territoire national concerné des produits qu'ils fabriquent de façon délocalisée".