ROME, 11 mai 2005 (AFP) - La communauté de Sant'Egidio, une association laïque proche du Vatican, a dénoncé mercredi les difficultés de logement rencontrées par les personnes âgées à Rome et appelé le gouvernement à agir pour réduire le problème.

Depuis le 31 mars et la fin du moratoire décidé en 2004 par les autorités sur les expulsions de familles disposant de moins de 20.000 euros par an, environ 30.000 foyers à bas revenus sont menacés par une procédure d'expulsion, selon plusieurs syndicats et associations. Le chiffre est contesté par le gouvernement, qui parle de 2.000 à 3.000 familles au maximum sur le territoire national.

A Rome, environ 15.000 familles sont menacées, dont 5.000 ont déjà été frappées par un jugement d'expulsion, selon la communauté de Sant'Egidio. Dans ces familles, il y a entre 2.000 et 2.500 personnes de plus de 65 ans qui ont perdu ou qui vont perdre leur logement, a déploré lors d'une conférence de presse Mario Marazziti, porte-parole de la communauté.

Pour faire face au problème, Sant'Egidio demande que le fonds national pour le logement d'urgence, doté actuellement de 250 millions d'euros, soit doublé par le gouvernement italien.