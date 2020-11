PARIS, 19 oct 2004 (AFP) - Le Président de la Région Ile-de-France

Jean-Paul Huchon a stigmatisé mardi les "résultats pitoyables" du dernier

schéma directeur de l'Ile-de-France et affirmé que sa révision associera "tous

les secteurs" concernés.

Présentant la position de la Région à la presse à deux jours du colloque de lancement jeudi de la révision de ce plan de concert avec l'Etat, M. Huchon a souligné qu'il s'agit d'une "tâche immense" qui "ne peut être remplie seul", mais aussi d'un "challenge", d'une "opportunité à saisir" pour l'avenir de la région.

Il s'agira du premier "Schéma Directeur" ou SDRIF, piloté par la région et non par l'Etat, un document qui cadre l'évolution de la région jusqu'en 2015 : équilibres des territoires, localisations des grandes activités économiques, extensions urbaines...

Pour sa part Mireille Ferri, vice-présidente de la Région chargée de l'aménagement du territoire, a estimé qu'"il n'y a pas de divergence avec l'Etat quand on parle de décalage" entre les objectifs du schéma de 1994, et leur réalisation. Par contre, a-t-elle dit, "il faudra lever des ambiguïtés" quant au rôle exact de l'Etat aujourd'hui, la révision se faisant sous contrôle de celui-ci.

Plus que d'une révision, a-t-elle dit, il s'agira d'une "élaboration nouvelle". Le schéma visera le long terme tout en restant "évolutif". Il sera réalisé avec "une large concertation", à la fois des pouvoirs publics, des collectivités locales concernées, des associations et même des populations, dans "un souci d'efficacité" et de "démocratie".