LENS (Pas-de-Calais), 12 mai 2005 (AFP) - Le ministre de la culture Renaud Donnedieu de Vabres a présenté jeudi à Lens les six cabinets d'architectes, dont trois étrangers, en lice pour la construction de l'antenne locale du musée du Louvre.

Après une sélection entre 120 projets, ont été retenus la Britannique d'origine irakienne Zaha Hadid, Priztker Prize 2004 (le Nobel de l'architecture), les Japonais de SANAA (Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa), le New Yorkais Steven Holl, les Parisiens Lacaton et Vassal, le Varois Rudy Riciotti, et le Lillois Jérôme de Alzua.

Votre mission est l'une des plus passionnantes du XXIe siècle (...) Vous allez bâtir ici un nouveau musée, ouvert sur la ville et la vie des Lensois, a lancé aux architectes le ministre, lors de la présentation au stade Félix-Bollaert.

Le parc où s'érigera le musée, près du centre-ville, de la gare et du stade, est un ancien carreau de mine, aujourd'hui une butte rendue à la nature, assez isolée au milieu d'un tissu urbain dense et plat. Le lauréat doit être désigné en septembre, et les travaux achevés fin 2008 afin que l'ouverture ait lieu début 2009.