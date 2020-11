PARIS, 15 sept 2004 (AFP) - Le groupe cimentier français Vicat a enregistré

un chiffre d'affaires consolidé de 798 M EUR au premier semestre 2004, en

hausse de 10,8% par rapport au premier semestre de l'année dernière, selon un

avis financier paru mercredi dans la presse.

"L'activité du groupe a bénéficié, au premier semestre 2004, de conditions climatiques meilleures et de marchés plus dynamiques", explique Vicat. "Le second semestre 2004 ne devrait pas bénéficier d'un effet de base aussi favorable", avertit le groupe. "Cette bonne performance doit donc être appréciée avec prudence. La rentabilité opérationnelle devrait continuer de progresser mais à un rythme moins soutenu", ajoute-t-il.

