PARIS, 14 oct 2004 (AFP) - Le groupe de construction français Vinci

pourrait signer lundi un contrat de 700 millions d'euros en Roumanie pour un

tronçon d'autoroute entre Bucarest et Brasov, a-t-on appris jeudi de source

gouvernementale.

Ce contrat, qui serait conclu à l'occasion de la visite en Roumanie du Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin les 17 et 18 octobre, consiste à construire et ultérieurement à exploiter un tronçon qui comporte notamment 37 ponts et quatre tunnels, a-t-on précisé de même source.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole de Vinci a confirmé l'existence de ce projet de contrat. Il a ajouté qu'il consisterait en un partenariat public-privé et qu'il comprendrait aussi le financement des travaux.